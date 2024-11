Miehitetyssä Venäjän Kurskissa kuohuu: Asukkailta katkera viesti Vladimir Putinille

Ukrainan osaksi miehittämällä Venäjän Kurskin alueella näyttää kuplivan kasvavaa tyytymättömyyttä Moskovaa kohtaan.

Kurskin Sheptuhovkan asukkaat ovat julkaisseet nyt parikymmentä minuuttia pitkän vetoomusvideon tilanteestaan. Harvinaislaatuinen video on osoitettu suoraan Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

Ukrainaa ja Venäjää seuraavan virolaisbloggarin pyörittämä suosittu War Translated -tili on julkaissut videon alkuosan X-palvelussa (alla).

– Haluaisimme puhua kunnioitetulle presidentillemme Vladimir Putinille, asukkaita edustava mies aloittaa videolla.

Hänen takanaan on pääasiassa naisista koostuva joukko muita ”rajaseutujen asukkaiden” edustajia, jotka ovat lähteneet kodeistaan Ukrainan tunkeuduttua alueelle.

– Tilanne on tämä. Tuimme rakastettua presidenttiämme marraskuun 2023 vaalissa. Äänestysaktiivisuutemme oli erittäin korkea ja yli 80 prosenttia äänesti presidenttiä. Toivoimme apuasi ja suojelustasi, ja odotamme yhä apuasi, videolla anellaan.

Vetoomuksessa jatketaan, että ihmisten tilanteet ovat erilaisia. Joidenkin sanotaan haluavan palata koteihinsa ja toisten ei.

Venäjän viranomaisia on arvosteltu evakuointien huonosta hoidosta.

– Mutta ei takerruta menneisiin ja siihen, miten evakuoinnit suoritettiin, miten [Ukrainan] läpimurto Venäjän alueelle tapahtui – se on mennyttä. Pyydän ajattelemaan tulevaa, erityisesti eläkeläisiä, jotka ovat enemmistössä syrjäseuduilla. He ovat melkein kaikki eläkeläisiä. Miten nämä ihmiset voivat enää selviytyä ja onko heillä enää toivoa jonkinlaisesta avusta valtiolta?, videolla kysytään.

Pätkän loppuvaiheessa puhuja selvästi hakee oikeaa tapaa muotoilla sanomansa. Hän korostaa jälleen ihmisten erilaisia tilanteita ja sitä, että ihmiset ovat valmiita odottamaan kyllä pääsyä kotiin vaikka kuukausia.

– Mutta he haluavat palata kotiin. Ja joidenkin kohdalla on mennyt jo kolme kuukautta. He eivät ole valmiita palaamaan, he pelkäävät. He pelkäävät lastensa puolesta. He pelkäävät, ettei terveydenhoitoa enää ole. Ei kouluja, ei mitään.

Tilillä on käyty myös läpi videon Venäjän sosiaalisessa mediassa keräämiä kommentteja. Koosteen perusteella moni ei usko vetoomuksen kantavan hedelmää.

– Luonnollinen lopputulos. Kun äänestätte ihmisvastaisia päättäjiä, saatte korjata tyhmyytenne ja huolimattomuutenne satoa. Minä tunnen sääliä vain niitä kohtaan, joista on tullut tyhmyytenne ja antamienne äänien panttivankeja. Te vetoatte teloittajiinne, jotka ovat syypäitä nykytilanteeseen. Sairastatte Tukholma-syndroomaa, eräässä kommentissa esimerkiksi todetaan.

Kurskissa on nähty muitakin viitteitä asukkaiden tyytymättömyydestä. Kurskin kuvernööri joutui antamaan sunnuntaina potkut Sudzhan alueen johtaja Aleksander Bogatsheville asukkaiden protestien jälkeen.

Kotinsa jättäneet ovat osoittaneet mieltä Kurskin kaupungissa paikallishallintoa vastaan ja vaatineet nykyistä parempaa tilapäismajoitusta ja menetystensä kompensointia.

Ukrainan vallassa olevan Sudzhan asukkaiden sukulaiset ja omaiset ovat myös vaatineet Moskovaa järjestämään evakuointiväylän alueella oleville läheisilleen.

Ukraina iski yllättäen Venäjän Kurskin alueelle eloluun alussa.

"During the November 2023 election, we gave our full support to our beloved president, hoping for help and protection".

Now, the residents of Sheptukhovka in the Kursk operational zone recorded a 20-minute appeal, asking him for clarity on when they can return to their… pic.twitter.com/T5CkybFWxO

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 11, 2024