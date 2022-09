Miehiä viedään värvättäväksi suoraan luentosaleista Venäjällä

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän julistama ”osittainen” liikekannallepano vaikuttaa ensitietojen perusteella huomattavasti kerrottua laajemmalta.

Alkuvaiheen suurin värväystahti on keskittynyt köyhemmille alueille ja syrjäseuduille. Mediazona-julkaisun mukaan Itä-Siperiassa sijaitsevassa Burjatian tasavallassa miespuolisia yliopisto-opiskelijoita on raahattu pois suoraan luokkahuoneista.

Eräs opiskelija kertoo Ulan-Udessa kansalliskaartin saapuneen sotilaspoliisien kanssa yliopistoon torstaiaamuna. Valtionyliopiston VKontakte-sivun perusteella vasta ensimmäinen ryhmä olisi haettu osana liikekannallepanoa. Burjatiassa koulubussit on annettu asevoimille käytettäväksi liikekannallepanoon liittyvissä kuljetuksissa.

Osa kouluista on suljettu ja muutettu värväyskeskuksiksi. Viranomaiset ovat hakeneet miehiä monista pienistä kylistä. Kremlin odotetaan säästävän Pietarin ja Moskovan aluetta värväyksiltä levottomuuksien pelossa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Sberbankin it-asiantuntijana työskentelevän 32-vuotiaan Viktorin julkaisemaa videota. Hän kertoo saaneensa värväysmääräyksen keskiviikkona, vaikka ei ole suorittanut asepalvelusta. Presidentti Vladimir Putin sanoi tv-puheessaan, että Ukrainaan lähetettäisiin vain sotilaskokemusta omaavia reserviläisiä.

Dagestanissa kuvatulla videolla värväystoimiston ulkopuolelle kokoontuneet miehet ovat raivoissaan liikekannallepanosta. Virkailija sanoo miehille, että heidän on ”taisteltava tulevaisuuden puolesta”. Paikalliset huomauttavat alueen heikosta elintasosta ja sanovat, ettei alueella ole tulevaisuudennäkymiä.

Venäjä-asiantuntija Anders Åslund nostaa esiin tietoja, joiden perusteella Kreml olisi systemaattisesti lähettämässä maan vähemmistökansalaisuuksia tykinruoaksi Ukrainaan.

– Aivan kuin [Josif] Stalin, joka syyllistyi yli kymmeneen kansanmurhaan kyydittämällä tiettyjä kansanosia, niin nyt [Vladimir] Putin vaikuttaa tekevän useita kansanmurhia. Ensin ukrainalaisia ja sitten heitä vastaan, jotka hän asettaa tykinruoaksi: burjaatteja, tsetseenejä, dagestanilaisia ja tuvalaisia, Åslund kirjoittaa Twitterissä.

