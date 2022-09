Kreml petti jo lupaukset: Sotaan joutuu, vaikka ei olisikaan palvellut

Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskiviikkona julistama ”osittainen liikekannallepano” näyttää Venäjältä tihkuvien tietojen perusteella paljon laajemmalta kuin Kreml on antanut ymmärtää.

– Kaikki, mitä Vladimir Putin sanoi puheessaan oli valetta, venäläinen politiikan tutkija Ilja Matvejev summaa Twitterissä.

Hän huomauttaa, ettei myöskään puolustusministeri Sergei Shoigun keskiviikkona mainitsemaa tietoa 300 000 reserviläisen mobilisoinnista löydy varsinaisesta liikekannallepanomääräyksestä. Matvejev uskookin, että Moskova pyrkii värväämään aalloissa vielä enemmän väkeä.

Moni asiantuntija on tosin huomauttanut, ettei Venäjällä ole resursseja kouluttaa laajoja reservejä. Värvätyt päätynevätkin rintamalle hyvin vähäisellä koulutuksella tai mahdollisesti käytännössä ilman koulutusta.

Jo päivässä on myös tullut selväksi, että toisin kuin Putin lupasi, lähetetään Ukrainaan muitakin kuin sotilaskokemusta omaavia reserviläisiä.

Värväyksestä vastaavat paikalliset viranomaiset alueilla. Heillä on mitä ilmeisimmin kiire täyttää Kremlin kovat tavoitteet. Esimerkiksi alla näkyvässä Taiga Infon uutisessa kerrotaan värvätystä 38-vuotiaasta viiden lapsen isästä, joka ei ole suorittanut asepalvelusta.

– Kuka tahansa voidaan kutsua palvelukseen, ei vain heitä, jotka ovat palvelleet aiemmin. Muut laissa mainitut poikkeukset – suuri määrä lapsia, sairaat läheiset – eivät myöskään merkitse mitään. Tätä tapahtuu jo Ilja Matvejev kirjoittaa.

Tutkijan mukaan näyttääkin siltä, että koko liikekannallepanosta on tulossa katastrofi.

Samaan on kiinnittänyt huomiota myös Venäjä-asiantuntija, Johns Hopkins -yliopiston professori Sergei Radtshenko.

Hän muistuttaa Twitterissä Vladimir Putinin todenneen keskiviikkona, että vain sotilaskokemusta tai erityistä teknistä osaamista omaavia mobilisoidaan. Todellisuudessa itse määräyksessä ei mainita tästäkään mitään.

– Ei ole mitään syytä uskoa Putinin sanoja (hän on luonut uransa valehtelemalla ja hämäämällä, joten meidän tulisi pikemminkin epäillä hänen sanomisiaan), Radtshenko sanoo.

Professori nostaa esiin Venäjän lain kirjaukset reserviläisistä. Pykälien perusteella reserviläisiksi lasketaan jopa heidät, joilla on aiemmin ollut vapautus asepalveluksesta. Reserviläisiin kuuluvat lain mukaan myös he, jotka ovat jättäneet tulematta kutsuntoihin ilman laissa hyväksyttyä syytä. Tämä koskettaa hänen mukaansa monia.

– Toisin sanoen melkein kuka tahansa voidaan värvätä, ja olen varma, että tämä on Putinin varsinaisen määräyksen epämääräisyyden tarkoituskin.

This does not really look like a “partial” mobilisation. — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 22, 2022

Perhaps this is a ballpark figure they discuss internally, but nothing prevents the final number from being higher. Nothing prevents the MoD from mobilizing in several waves, in fact, at any pace they want. — Ilya Matveev (@IlyaMatveev_) September 22, 2022

3. No real training will be provided for the draftees, perhaps no training at all. Russia drafts about 130,000 young men every year (this year as well), there are no resources available to train so many reservists. — Ilya Matveev (@IlyaMatveev_) September 22, 2022

Regional officials will be eager to show their loyalty to the Kremlin and mobilise as quickly and as widely as possible. Here the same @taygainfo reports that a 38 year old men who never served and has 5 children was called up https://t.co/ICP2XlSodB pic.twitter.com/sX3YAuk9SF — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

There is no reason to believe Putin's words (indeed, Putin has made a career out of lies and obfuscation, so our first instinct should be to question his claims). On the other hand, it's interesting to explore who makes up the Russian military reserves. How?Let's look at the law. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) September 22, 2022

You end up in the reserves if you 1) have served in the military as a conscript; 2) if you were educated at a university with a military faculty. Ok, this is actually well known. But how about this: you are in the reserves even if you had a legitimate reason not to serve. pic.twitter.com/ue87HWZL40 — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) September 22, 2022