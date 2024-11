Merkittävä muutos Venäjän ilmaiskuissa – ohjustuotanto vaikeuksissa

Venäjä käyttää ilmaiskuissa Ukrainaan yhä enemmän Shahed-lennokkeja, kertoo Kyiv Post.

Aiemmin Venäjä hyödynsi iskuissa pääosin ballistisia ja risteilyohjuksia, ja näiden yhteydessä saatettiin käyttää noin tusinaa lennokkia. Tällaisia iskuja oli viikossa kaksi tai kolme. Nyt ohjuksia näkyy vähemmän, mutta lennokkeja voi yhdessä iskussa olla mukana jopa satakunta.

Shahed-lennokkeja on käytetty lähes yksinomaan siviilikohteisiin kohdistuviin iskuihin. Shahedin huippunopeus on 200 kilometriä tunnissa, ja sen taistelukärki sisältää 50 kilogramman painoisen räjähdepanoksen.

Pelkästään syyskuussa Venäjä iski Ukrainaan 1 200 lennokilla, ja lokakuussa luku nousi 2 000:een.

Vaikka Ukrainan ilmapuolustus onnistui torjumaan neljä viidesosaa lennokeista, sadat lennokit iskivät silti koteihin, päviäkoteihin, kouluihin ja sairaaloihin, aiheuttaen suuren määrän siviiliuhreja.

Ukrainalle akuutein ongelma on se, että Venäjä on pystynyt vahvistamaan lennokkituotantoaan rajusti. Alun perin Shahedien osat tuotiin Iranista, mutta nykyään lennokit valmistetaan Tatarstanissa Elabugan erityistalousalueella, joka sijaitsee noin 1 000 kilometriä Moskovasta itään.

Shahedeita on helppo valmistaa, sillä ne ovat pohjimmiltaan melko yksinkertaisia.

– Runkorakenne koostuu muovikuidusta, jota on vahvistettu hiilikuidulla, ja sisällä on pahvia. Siinä on yksinkertainen kiinalainen moottori ja puupropelli, kertoo ukrainalaisinsinööri ja lennokkivalmistaja Andriy Beltšev.

Ukrainan kansallisen ilmailuyliopiston tutkijan Valerai Romanenkon mukaan myös kokoamisprosessi on yksinkertainen. Lennokin muovaamisessa voidaan käyttää yksinkertaisia autoklaaveja.

– Jopa opiskelijat osallistuvat siihen. Skaalaminen on helppoa, Romanenko selittää.

Lennokkien lisääntynyt käyttö kertoo kuitenkin siitä, että Venäjän oma ohjustuotanto on vaikeuksissa. Näin arvelee 1129. ilmatorjuntaohjusrykmentin upseeri, jonka mukaan Shahedeita on torjuttava yhä enemmän.

Tämä taas ei ole helppo tehtävä, sillä matalalla lentävät lennokit havaitaan myöhemmin, ja niiden ampuminen alas asutuskeskusten yläpuolella on hankalaa.

– Aiemmin Shahedeita voitiin ampua alas seuruaksista välittämättä, sillä ne räjähtivät vain osuessaan kohteeseensa. […] Nyt lennokkien taistelukärjet räjähtävät, jos niiden toimintaa yritetään millään tavoin häiritä esimerkiksi elektronisella sodankäynnillä tai moottoria vaurioittamalla, kommentoi Ukrainan asevoimien eversti Kostantyn Horbatšov.

Venäjä käyttää iskuissa myös yhä useammin hämäysdrooneja, ja myös Shahedeiden kestävyys elektronista sodankäyntiä vastaan on kehittynyt. Joidenkin lennokkien taistelukärki on myös nykyään täytetty napalmin kaltaisella polttavalla aineella.

Analyytikko Oleh Katkov uskoo, että tämän uuden taistelukärjen tarkoitus on aiheuttaa yhä enemmän vahinkoa siviilikohteissa.

– Termobaariset ammukset on tarkoitettu kohdistettavaksi siviileihin. Se levittää palavaa nestettä huoneiden kulmiin ja käytäviin, joista siviilit useimmiten etsivät suojaa, polttaen kaiken hapen, Katkov kertoo.

– Sillä ei ole mitään sotilaallista tarkoitusta. Se on terroria, hän sanoo.