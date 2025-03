Merkittävä ennaltaehkäisykeino jää monilta koiranomistajilta tekemättä

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan yli viidesosa koiranomistajista ei huolehdi siitä, että lemmikki saa rokotussuositusten mukaiset rokotukset ajallaan. Myös lemmikin hampaista huolehtiminen, joka vaikuttaa eläinlääkärimenoihin, jää monella tekemättä.

Eläinlääkärikustannusten nousu näkyy LähiTapiolan eläinvakuutuksista haettujen vahinkokustannusten kasvuna. LähiTapiolan koira- ja kissavakuutuksen keskivahinko sairauden hoitokuluissa nousi vuosien 2022–2024 aikana noin 24 prosenttia.

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan eläinlääkäri- ja muihin lemmikkipalveluihin käytetty kulutusmeno on kaksinkertaistunut viimeisen noin kymmenen vuoden aikana. Eläinlääkärimenojen nousu näkyy satojentuhansien suomalaisten lompakoissa: Kennelliiton teettämän arvion mukaan Suomessa on yli 800 000 koiraa.

– Yksi syy nousuun on eläinlääkäriasemien diagnostiikka- ja hoitomahdollisuuksien kehittyminen. Eläinten hoitoon on nykyään tarjolla vaihtoehtoja, joita ennen ei ollut mahdollista saada. Kehittyneet tutkimus- ja hoitovaihtoehdot voivat kuitenkin olla kalliita. Hinnoissa ja saatavilla olevissa palveluissa voi olla merkittäviäkin eroja eri palveluntarjoajien välillä, joten niitä kannattaa vertailla, sanoo LähiTapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo.

Osa lemmikkien vahingoista ja sairauksista on sellaisia, joita omistaja voi pyrkiä ennaltaehkäisemään. Esimerkiksi tarttuvien tautien, kuten kennelyskän, riskiä voi pienentää pitämällä huolta siitä, että lemmikki saa rokotussuositusten mukaiset rokotukset ajallaan.

LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneista koiranomistajista lähes neljäsosa (24 %) ei kerro toimivansa näin.

– Kennelyskärokote on erityisen tärkeä, jos kyseessä on esimerkiksi paljon muiden koirien kanssa tekemisissä oleva nuori koira tai koira, jolla on perussairauksia. Kennelyskä tarttuu herkästi koirasta toiseen, joten riski sairastumiseen on tavallista suurempi esimerkiksi erilaisissa koiraharrastustapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Pahimmillaan kennelyskä voi johtaa vakavaankin sairastumiseen. Jotkut koirista ovat alttiimpia saamaan esimerkiksi keuhkokuumeen kaltaisia komplikaatioita, Kostamo kertoo.

Hampaiden laiminlyönti voi johtaa kalliisiin hoitoihin

Merkittävä, herkästi eläinlääkärimenoihin vaikuttava ennaltaehkäisykeino on LähiTapiolan mukaan lemmikin hampaista huolehtiminen. Erilaiset hammasongelmat voivat olla lemmikille kivuliaita ja johtaa suuriin, kalliisiin operaatioihin, joita vakuutus ei välttämättä kata.

Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastanneista koiranomistajista vain 32 prosenttia kertoo käyttävänsä lemmikkinsä säännöllisesti hammaskiven tai plakin poistossa. Sitäkin pienempi osa, 24 prosenttia, pesee lemmikkinsä hampaita säännöllisesti.

Kostamon mukaan koirien hammashoidon tarve on yksilöllinen, mutta usein etenkin pienikokoisilla koirilla tarve voi olla tiheämpi kuin suurilla roduilla.

– Hyvä ennaltaehkäisevä hammashoito pienentää myös muiden vakavien sairauksien riskiä. Esimerkiksi plakkiin kertyvät bakteerit voivat myös koiralla levitä verenkiertoa pitkin tärkeisiin elimiin. Eläinlääkärikuluvakuutus kattaa tapaturmaisen hampaan katkeaman tai murtuman, joita onkin vaikeampi ehkäistä, Kostamo sanoo.

Etäeläinlääkäripalvelujen avulla useaan sairauteen tai tapaturmaan on mahdollista saada apua sekä neuvoja nopeasti ja edullisesti ilman omavastuuta, kun lemmikillä on eläinlääkärikuluja korvaava vakuutus

– Vakuutus tuo taloudellista turvaa, sillä sen avulla lemmikin terveysmenoihin on mahdollista budjetoida ennalta tietty summa, sanoo LähiTapiolan eläinvakuutuksen kehityspäällikkö Tiina Ala-Outinen.

Kyselyyn vastasi 24.10.–1.11.2024 välisenä aikana 1 047 henkilöä. Lemmikkejä koskevat kysymykset esitettiin niille 416 vastaajalle, joilla on lemmikki. Koiranomistajia heistä oli 233. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston tasolla.