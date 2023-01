Mepit painottavat EU-yhteistyötä Ukrainan Leopard-avussa

Suomalaisten europarlamentaarikkojen mukaan Saksa ei näyttäisi asettuvan poikkiteloin mitä tulee mahdollisuuksiin lähettää Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan. Monet EU-maat tarvitsevat valmistajamaa-Saksalta tähän vientiluvan.

Europarlamentaarikkojen etämeppikahveilla paikalla olleet Heidi Hautala, Elsi Katainen, Miapetra Kumpula-Natri ja Henna Virkkunen kannattavat myös Suomen osallistumista hankkeeseen. Suomella on yli kaksisataa Leopard 2-taistelupanssarivaunua.

Heidi Hautala toivoo, että EU-maat kykenevät toimimaan asiassa riittävän nopeasti:

– Sotilasasiantuntijat pystyvät kertomaan, missä vaiheessa ne ovat käyttökunnossa.

– Suomen kohdalla on tietysti selvää, että lukumääräisesti emme pysty kovin suuriin aseluovutuksiin tässä kohtaa. Enemmänkin Suomi voi panostaa huoltopuoleen ja koulutukseen, mikä on sinänsä arvokasta tässä kokonaisuudessa, katsoo Elsi Katainen.

Miapetra Kumpula-Natri katsoo sodan olevan nyt sellaisessa tilanteessa, että Ukraina tarvitsee lisää aseistusta ja kyseisiä taistelupanssareita kyetäkseen puolustamaan maataan.

– En osaa ottaa kantaa määriin, mutta luotan puolustusvoimien asiantuntemukseen ja sen pohjalta tehtäviin ratkaisuihin. Suomen on tuettava Ukrainaa niin paljon kuin kykenemme.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen pitää EU-maiden yhteistyötä tärkeänä Leopard-panssarivaunukysymyksessä:

– Minusta on tärkeää, että löydämme EU-maissa yhteisen lähestymistavan, jotta voisimme yhdessä koota riittävän kokoisen joukon ja järjestää myös koulutuksen.

– Monissa EU-maissa on ongelmana, ettei ole varustauduttu riittävästi ja puolustukseen on investoitu aivan liian vähän. Nyt kun Ukrainaan on viety aseistusta, monilla on kiire täydentää omia varastojaan. Suomenkin on arvioitava tietysti omasta näkökulmastaan, kuinka paljon panssavivaunuja voitaisiin viedä Ukrainaan. Minusta on tärkeää, että tästä saadaan jäsenmaiden kesken tuntuvan kokoinen yhteinen paketti ja toivottavasti tämä tapahtuu nopeasti, Virkkunen jatkaa.