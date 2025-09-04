Melkein 200000 euron ero – TE selvitti oman ja vuokra-asunnon erot

Omistusasuminen voi kartuttaa varallisuutta jopa yli 190 000 euroa enemmän kuin vuokralla asuminen, ilmenee Talouselämän tekemästä vertailusta.

Kuvitteellinen vertailu osoittaa, kuinka omistus- ja vuokra-asumisen vaikutus varallisuuteen voi poiketa merkittävästi kahden vuosikymmenen aikana. OP:n ekonomisti Joona Widgrén laski, miten varallisuus kehittyy 55 neliön kaksion ostajalla ja vuokra-ajalla 20 vuoden aikana, kun molempien kustannukset ja asunnon arvo kehittyvät noin kahden prosentin vuosivauhtia.

Vertailussa oli kuvitteellinen 220 000 euron hintainen asunto, jonka laina-aika on 20 vuotta, ja vuokra tuhat euroa kuukaudessa. Omistusasujan kuukausikulut olisivat aluksi noin 1 280 euroa. Tällöin vuokralla asuva säästäisi alussa noin 280 euroa kuukaudessa ja sijoittaisi tämän sekä omistusasujan 22 000 euron omarahoitusosuutta vastaavan summan.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että vuokralla asuminen tulisi pitkässä juoksussa kannattavammaksi. Laskelman mukaan omistusasujan varallisuus 20 vuoden kuluttua olisi yli 190 000 euroa suurempi kuin vuokra-asujalla.

– Asuntojen hinnathan ovat Suomessa nousseet aika vakaasti, pois lukien ihan muutama vähän heikompi jakso, joista yksi on juuri meneillään, Widgrén perustelee laskelman oletuksia TE:lle.

Laskelmassa asunnon arvon on laskettu kasvavan noin kahdella prosentilla vuodessa. Asiassa kannattaa kuitenkin muistaa yksi asia: vertailu on laadittu koko Suomen keskiarvojen pohjalta. Asuntojen hintojen nousu vaihtelee alueittain. Muuttotappiokunnilla asuntojen hinnat voivat jopa laskea.

Vuokralla asuva voi kuitenkin kiriä eroa tai jopa ohittaa omistusasujan, jos hän saa sijoituksilleen hyvää tuottoa. Widgrénin laatimassa toisessa esimerkkilaskelmassa vuokra olisi 800 euroa ja sijoitusten tuotto 7,5 prosenttia vuodessa. Tällöin vuokra-asuja saisi enemmän varallisuutta kasaan.

– Toki jos pystyy niillä kertyvillä säästöillä tekemään kovaa tuottoa jossain muualla, se voi olla ihan fiksuakin. Mutta omistusasumisessa on tyypillisesti se hyvä puoli, että varallisuus kertyy vain sillä, että lyhentää lainaa, vähän niin kuin automaattisesti, Widgrén sanoo.

Suomessa omistusasuminen on perinteisesti ollut parempi vaihtoehto varallisuuden kartuttamiseen kuin vuokralla asumiseen. Joissain tilanteissa vuokralla asuminen voi kuitenkin tulla kannattavammaksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi liikkuva työ, jolloin työn perässä on muutettava paikkakunnalta toiselle. Omistusasunnon ostaminen muuttotappiokunnasta voi olla myös riski, sillä et välttämättä saa asuntoa myöhemmin myydyksi ainakaan haluamallasi hinnalla.

