”Meidän tulevaisuutemme riippuu siitä, kuinka Ukrainassa käy”

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilven mukaan Ukrainan on selvittävä talvesta, josta on tulossa pitkä ja kylmä. Vaikeat olosuhteet Ukrainassa ovat juuri sitä, mitä Venäjä haluaakin.

– Jos he siitä selviävät, he selviävät mistä tahansa. Tämä on kriittisen tärkeää ymmärtää. Aseavun lisäksi he tarvitsevat paljon muutakin: aggregaatteja, generaattoreita, työkaluja, tarvikkeita, kaikkea. Laitteiden ei tarvitse olla edes ehjiä. Rikkinäisetkin käy, sillä he osaavat korjata ja varaosiakin niistä saa, jos ei muuta, Kilpi kirjoittaa Savon Sanomissa.

Kilven mukaan on myös tärkeää, ettemme unohda Ukrainaa. Vaikka sota pitkittyykin, huomio sotaan ei saa vähentyä.

– Meidän on pidettävä esillä sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Kuinka väärin Venäjä toimii, millaista kärsimystä se aiheuttaa. Meidän on julistettava Venäjä terroristivaltioksi. Näinhän jo EU-komissio tekikin. Emme saa unohtaa ja meidän on tuomittava. Selkeästi ja jyrkästi.

Hänen mukaansa on oltava tärkeä strategia siitä, miten Ukrainan kanssa tulee toimia. Tärkeintä on antaa apua ja tukea nyt, jälleenrakennuksen aika on myöhemmin.

– Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä meidän yhteinen tulevaisuutemme riippuu siitä, kuinka Ukrainan sodassa käy. Vaikka on tärkeää selviytyä tästä päivästä, katseen pitää olla yhtä aikaa tulevaisuudessa. Näin ukrainalaisetkin jo toimivat, Kilpi katsoo.