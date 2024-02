”Meidän on kyettävä puolustamaan itseämme riippumatta siitä, kuka on Valkoisessa talossa”

– Meidän on vauhditettava eurooppalaisen puolustuspilarin luomista. Olemme nähneet Euroopan valmiuden rajat sodissa ja konflikteissa, ja siksi meidän on parannettava kapasiteettiamme nopeasti. Suurin turvallisuusuhka Euroopalle nykyään on Venäjä, ja meidän on kyettävä puolustamaan itseämme omin voimin, riippumatta siitä, kuka on Valkoisessa talossa, sanoo Euroopan parlamentin suurimman poliittisen ryhmän, EPP:n puheenjohtaja Manfred Weber.

– Tarvitaan välittömiä toimia, jotta lähitulevaisuudessa voidaan estää entistä suurempia haasteita. Ensinnäkin kunkin EU:n jäsenvaltion sitoutuminen 0,25 prosenttiin BKT:stä Ukrainan aseistamiseen riittäisi varmistamaan, että se voi voittaa tämän sodan, lisää EPP-ryhmän turvallisuudesta ja puolustuksesta vastaava varapuheenjohtaja Rasa Juknevičienė.

Hän ei ole vain tiukasti sitä mieltä, että Euroopan on autettava Ukrainaa voittamaan sota, vaan myös että ”meidän on oltava täysin valmiita kohtaamaan sekä tavanomaiset että hybridihyökkäykset”.

– Jos emme pysäytä (Vladimir) Putinia Ukrainassa, hänellä on varmasti houkutus mennä vielä pidemmälle ja testata punaisia linjoja ja päättäväisyyttämme. Emme saa pelätä Putinin hallinnon tappiota, sillä se on ainoa tapa saavuttaa kestävä rauha Euroopan mantereella, Juknevičienė toteaa.

Euroopan komissio julkistaa pian suunnitelman eurooppalaisesta puolustuspilarista, joka alkaa Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden luomisesta.

Weberin mukaan ”meidän pitäisi keskittyä todelliseen eurooppalaiseen lisäarvoon, kuten kyberpuolustukseen, lennokkeihin ja koko Euroopan pelotteeseen, mukaan lukien ydinase”.

– Tässä tarvitsemme Eurooppaa, koska kansallinen taso ei yksin pysty tarjoamaan näitä valmiuksia. Jos haluamme säilyttää rauhan, meidän on oltava vahvoja yhdessä, Weber sanoo tiedotteessa.