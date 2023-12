”Me olemme Nato” – ”se pitää ymmärtää”

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb piti torstaina avoimen Alex Talk Live -etätilaisuuden Maailmanpolitiikka murroksessa -nimellä. Häneltä kysyttiin Nato-Suomen tulevaisuudesta.

– Ehkä ensimmäinen asia on, että meidän pitää henkisesti ymmärtää – ensimmäinen pointti meille kaikille – että ”me olemme Nato”. Ei ole olemassa sellaista ”Nato tuolla, me täällä”. Vaan me olemme nyt osa Natoa, Alexander Stubb aloitti.

Ehdokkaan mukaan esimerkiksi hänen oma poikansa on parhaillaan ”Suomen puolustusvoimain palveluksessa suorittamassa varusmiespalvelustaan, mutta hän on Nato-sotilas. Se pitää ymmärtää”.

Stubbin toinen pointti on, ettei meidän pidä itse rajoittaa jäsenyyttämme. Hänen mukaansa se vältettiinkin liittymissopimuksessa.

– Natolla on ydinasepelote – me hyödymme siitä. Vaikka ydinaseita tänne ei hyvin todennäköisesti missään muodossa tule, edes kauttakulkupuolella.

– Meidän kannattaa käyttää kaikki pidikkeet hyväksi, jotka tässä on. Samalla meidän pitää ymmärtää, että Natossa on enemmän tai vähemmän kuin 400 työryhmää, jotka vaativat aika paljon jumppaamista. Eli meidän koko yhteiskunnan koko voimavarat pannaan vähän uudella tavalla peliin, Stubb kuvaili.

Presidenttiehdokas totesi, että hän ei esimerkiksi toivoakseen itse enää puhu itsenäisestä ja uskottavasta puolustuksesta, vaan vahvasta puolustuksesta osana liittokuntaa.

Kolmantena pointtinaan Stubb muistutti, että liittolaiset näkevätkin Suomen turvallisuuden tuottajana, ei kuluttajana. Taustalla ovat muun muassa Suomen 900 000 sotilaskoulutuksen saanutta miestä ja naista, ja 280 000 henkilön reservi. Ehdokas kasvattaisi kuitenkin ammattihenkilöstön määrää.

Alexander Stubb kiitti puolustusvoimien olleen kaukaa viisas, kun 1990-luvun alussa tehtiin Hornet-hankinnat. Jo tuolloin hänen mukaansa nivouduttiin amerikkalaiseen sotilasjärjestelmään ja -materiaaliin. Myös Nato näki tarvitsevansa Suomen puolustuskykyä.

– Me olimme enemmän Nato-valmiit kuin itse asiassa suurin osa Nato-maista.

Natoon voidaan Alexander Stubbin mukaan myös luottaa. Sen sijaan Venäjä tällä hetkellä Stubbin mukaan ”kiusaa ja tökkii” Suomea hybridioperaatioilla, koska tapahtunut on ollut karvas pala maalle.

– Varmaan tullaan näkemään tätä enemmän, mutta näissä täytyy vaan toimia aika päättäväisesti. Minusta näin me olemme tehneet. Rauha maassa senkin suhteen.