Selvitys Kremlin propagandasta: Näillä virolaisilla pelotellaan venäläisiä

Propagandaa vastaan taisteleva Propastop-sivusto on selvittänyt, ketkä virolaiset ovat joutuneet tänä vuonna eniten Venäjän propagandan hampaisiin.

Sivustoa ylläpitää Viron vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö Kaitseliit eli Suojeluliitto.

Listalla on kymmenen tunnettua virolaista, joista on kerrottu pelottavia juttuja venäläiselle yleisölle. Viro on ollut muutenkin paljon esillä Venäjän medioissa ja useimmiten huonossa valossa.

Sijalle kymmenen on yltänyt Viron parlamentin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Leo Kunnas. Vuoden alussa venäläisiä lukijoita peloteltiin uutisella, jonka mukaan ”Viro haluaa sijoittaa jalkaväkimiinoja Venäjän rajalle”. Venäjän propaganda oli nostanut esille Kunnaksen ehdotuksen vetäytyä jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Yhdeksänneksi tulee europarlamentaarikko Urmas Paet. Hän nousi Venäjän uutisiin muun muassa kuvailemalla Euroopan parlamenttia ”venäläiseksi vakoilukeskukseksi”. Paet oli lausunnon antaessaan turhautunut kollegoidensa Venäjä-myönteisyyteen. Hän sanoi, että Euroopan parlamentissa on noin sata kansanedustajaa, jotka ”tanssivat Kremlin sävelen mukaan”.

Kahdeksannella sijalla on virolaiskenraali Veiko-Vello Palm. Hänen väitettiin olleen huolissaan siitä, että Virun jalkaväkipataljoonassa on liikaa venäjää äidinkielenään puhuvia Viron kansalaisia.

Seitsemänneksi tulee Viron Nato-suurlähettiläs Jüri Luik, joka on puolustusliitossa määrätietoisesti tukenut Ukrainaa ja kehottanut muita kansainvälisiä järjestöjä ryhtymään yhä vaikuttavampiin toimiin Ukrainan auttamiseksi.

Kuudennella sijalla on Viron puolustusvoimien entinen komentaja Martin Herem, joka on vaatinut Viron armeijalle lisää kykyä tehdä puolustushyökkäyksiä myös vihollisen selustaan. Kremlin propagandassa asiasta on kerrottu siten, että virolaiskomentaja on uhkaillut hyökätä Venäjän kaupunkeihin.

Kenraali Martin Herem. (Kuva: Arno Mikkor/ICDS)

Viidentenä listalla on Viron sisäministeri Lauri Läänemets. Venäjän viranomaiset ovat julistaneet hänet etsintäkuulutetuksi. Häntä ja muita virolaispoliitikkoja syytetään neuvostoaikaisten monumenttien ja muistomerkkien vahingoittamisesta ja tuhoamisesta. Raivoa Venäjällä on herättänyt myös Läänemetsän kriittinen suhtautuminen Venäjän ortodoksiseen kirkkoon eli Moskovan patriarkaattiin, jota lännessä pidetään yleisesti Kremlin propagandan jatkeena.

Neljänneksi tulee Viron puolustusministeri Hanno Pevkur, koska hän on tukenut vahvasti Naton puolustuskyvyn vahvistamista ja vaatinut lisää tukea Ukrainalle. Hän on pitänyt esillä sitä, että Ukrainalle pitäisi antaa lupa iskeä lännen aseilla myös Venäjän puolelle. Selvityksen mukaan Venäjän mediassa esiintyi jopa pientä paniikkia, kun Pevkur ehdotti Baltian maiden puolustuslinjan muodostamista ja raja-alueiden osittaista linnoittamista.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kolmannella sijalla on Viron ulkoministeri Margus Tsahkna. Hän on todennut, että Ukrainalla on oikeus puolustaa itseään myös hyökkäämällä Venäjän alueelle ja esimerkiksi öljynjalostamoihin itsepuolustuksena. Lausunto herätti paheksuntaa venäläisten keskuudessa. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova vihjaili perättömästi Tsahknan seonneen ja käyttävän jopa huumeita.

Toisena listalla on Viron presidentti Alar Karis, jonka mukaan ”Viro tekee kaikkensa saadakseen Venäjän polvilleen” ennen kuin rauhasta Ukrainaan voidaan neuvotella. Tällä hän viittasi siihen, että Venäjä ei saa mennä neuvottelupöytään voittajana. Venäjän propagandassa lausunnon katsottiin olevan tarkoituksellista provokaatiota. Karis on vaatinut myös Viron puolustuksen vahvistamista. Venäjällä tämän on katsottu olevan ”sotahysteriaa” ja yrityksenä luoda jännitteitä Naton ja Venäjän välille.

Viron presidentti Alar Karis. LEHTIKUVA / HANDOUT / RAIGO PAJULA

Ensimmäisellä sijalla on Viron entinen pääministeri Kaja Kallas, joka sisäministeri Lauri Läänemetsän tavoin on etsintäkuulutettu Venäjällä. Kallas on ollut yksi näkyvimmistä Ukrainan tukijoista. Hän on vaatinut myös Venäjältä takavarikoitujen varojen jäädyttämistä ja antamista Ukrainalle. Viime aikoina venäläistä yleisöä on peloteltu sillä, että Kallaksen nousu EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajaksi johtaa jatkuvaan vastakkainasetteluun Venäjän kanssa.