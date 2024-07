Lentotukialukset voidaan varustaa uusilla taisteludrooneilla

General Atomics -yhtiö kertoo kehittävänsä lentotukialuksille sopivaa lennokkia, joka on viides Gambit-tuoteperheen drooni.

Uusien miehittämättömien ilma-alusten sanotaan sopivan muun muassa Britannian Queen Elizabeth -luokan lentotukialusten arsenaaliin.

General Atomicsin julkaisemassa konseptikuvassa näytetään HMS Prince of Wales -tukialus, jonka etukannella on laukaisuvalmis Gambit-drooni. Teknologiaa esiteltiin kuluvalla viikolla Britanniassa järjestetyssä Farnboroughin ilmailunäytöksessä.

Tukialusversio pohjautuu ilmataisteluun suunniteltuun Gambit 2 -drooniin.

– Olemme miettineet viime aikoina Gambit 5:ksi kutsumaamme konseptia, joka on suunniteltu nousuun ja laskuun tukialuksilta. Aseistus ei ole ensisijainen vaatimus, sillä sitä voitaisiin käyttää tiedusteluun ja valvontaan, kuten Gambit 1 -droonia, tai jopa näiden yhdistelmään, General Atomicsin tiedottaja sanoo War Zone -sivustolle.

Gambit-droonit esiteltiin ensi kertaa vuonna 2022. Ne pohjautuvat yhteiseen runkoon, joka on varustettu tekoälyohjauksella. Eri versiot soveltuvat erilaisiin tehtäviin, kuten lentokoneiden tuhoamiseen tai miehitettyjen hävittäjien tukemiseen tiedustelussa.

Calm your beating hearts, matelots! One potential manned/unmanned future for the QE-class carriers on display at #FIA2024… pic.twitter.com/jXDKbelwkq

— Gareth Jennings (@GarethJennings3) July 22, 2024