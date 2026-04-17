Matkailijaveron valmistelu alkaa, näin se toimisi

Vero olisi prosenttiosuus majoituksen hinnasta ja koskisi sekä kotimaan että ulkomaan matkustajia.
Levin laskettelukeskuksen hiihtohissi. STR / LEHTIKUVA / AKU HÄYRYNEN
Valtiovarainministeriö on selvittänyt edellytyksiä matkailijaveron käyttöönotolle Suomessa. Valmistelun tueksi on laadittu alustava selvitys ja kuultu keskeisiä sidosryhmiä. Hallitus päätti esiselvityksen pohjalta aloittaa matkailijaveron lainvalmistelun.

– Matkailijavero tarjoaisi erityisesti matkailijoiden suosimille kunnille välineen lisätulojen saamiseksi matkailusta. Tavoitteena olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä veromalli, jonka käyttöönotosta kunnat päättävät itse, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo tiedotteessa.

Matkailijavero on tyypillisesti lyhytaikaisen majoittumisen yhteydessä maksettava vero, joka on käytössä useissa EU-maissa. Sen tavoitteena on kattaa matkailusta kunnille aiheutuvia kustannuksia.

Koska kyse olisi uudesta verosta Suomessa, sen käyttöönotto edellyttäisi, että siitä säädetään laissa. Laissa määriteltäisiin ehdot, joiden puitteissa kunnat voisivat halutessaan ottaa veron käyttöönsä. Verotuotto ohjautuisi sitä keräävälle kunnalle.

Jotta eri majoitusmuotoja kohdeltaisiin tasapuolisesti, matkailijavero koskisi sekä kotimaisten että ulkomaisten matkustajien majoittumisia ja kaikkea tilapäistä, maksullista majoitustoimintaa.

Vero määräytyisi prosenttiosuutena majoituksen hinnasta ja olisi muiden Euroopan maiden matkailijaverojen tapaan maltillinen. Veron yksityiskohdat tarkentuvat, kun uuden lain valmistelu etenee.

Valtiovarainministeriö käynnistää uuden lain valmistelun. Ehdotus hallituksen esitykseksi tulee myöhemmin lausuttavaksi Lausuntopalveluun.

Jos lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2027 aikana, kunnat voisivat sisällyttää päätöksen osaksi vuoden 2028 talousarviotaan ja ottaa veron käyttöön jo samana vuonna. Erillistä kokeiluhanketta veron käyttöönotosta ei järjestettäisi.

