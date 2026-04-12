Polttoainepula uhkaa lentoyhtiöitä – ovatko suomalaisten kesälomamatkat vaarassa?

Iranin sota ja Hormuzinsalmen umpisolmu alkavat näkyä bensa-asemien pumppuhintojen lisäksi lentoliikenteessä.

Lentokonealan järjestö kertoi eilen, että lentoyhtiöitä uhkaa polttoainepula, joka saattaa näkyä lentoliikenteessä jo huhtikuun aikana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä maailmalla Financial Times, Suomessa aiheesta uutisoivat Yle ja Helsingin Sanomat.

Esimerkiksi lentoyhtiö SAS on joutunut perumaan huhtikuulta jo tuhat lentoa.

Kevätaurinko paistaa jo ulkona ja suomalaiset varaavat jo kesälomiaan ja tekevät suunnitelmia kesän varalle. Kesä on perinteisesti ollut aikaa, jolloin suomalaiset matkustavat ulkomaille.

Voiko lentoliikenteen polttoainepula uhata myös suomalaisten kesälomamatkoja?

– Polttoainepula ei ole toistaiseksi vaikuttanut lentojemme operointiin, mutta seuraamme tilanteen kehittymistä, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist viestii Verkkouutisille.

Finnair kuitenkin seuraa tilannetta koko ajan ja varautuu muuttuviin tilanteisiin. Seuraavan kerran yhtiö informoi tilanteesta vuosineljänneksen tulostiedotteessaan.

Kohonneet kustannukset eivät tunnu vielä asiakkaiden lompakossa

Tjäreborgin country manager Jessica Virtasen mukaan myös matkatoimistot seuraavat tilannetta tarkasti.

– Tällä hetkellä huoli ei ole relevantti. Maailman tilannetta on vaikea ennustaa ja on vaikea sanoa, mihin tilanne menee, jos tilanne jatkuu kuukausia, Virtanen kertoo Verkkouutisille.

– Meillä on oma lomalentoyhtiö ja meidän lentojemme määrä on huomattavasti pienempi kuin suurilla yhtiöillä. Isommilla yhtiöillä, joilla on paljon reittiliikennettä ja tuhansia lentoja viikossa, niin tilanne on erilainen.

Tällä hetkellä Tjäreborg suunnittelee tulevaisuutta samalla tavalla kuin ennen Iranin sodan alkua. Virtanen ei uskalla luvata, että mitään lentoja ei peruttaisi, mutta toistaiseksi tilanne ei vaikuta Tjäreborgin toimintoihin.

– Alkukesän lomalennot eivät ole tällä hetkellä uhattuina. Toistaiseksi loman voi varata vielä huoletta eikä polttoaineen saatavuudella ole vaikutusta lentoihimme, Tjärerborgin Virtanen sanoo.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet, koska neljännes maailman öljystä on jumittunut Hormuzinsalmeen. Voivatko asiakkaat joutua maksamaan enemmän tai ylimääräisiä maksuja lomamatkoistaan lentoyhtiöiden kohonneiden kustannusten takia?

– Tällä hetkellä lähiaikoina hintoihin ei ole tulossa korotuksia. Joudumme arvioimaan tätä uudelleen, jos tilanne jatkuu pitkästi eteenpäin.