Matias Marttiselta muistutus hallituskumppaneille IS:ssa länsiradasta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen puolustaa Länsirata-hanketta. Ilta-Sanomien haastattelussa hän muistuttaa Helsingin ja Turun välisen ratayhteyden parantamisesta sovitun jo hallitusneuvotteluissa.

Hallituskumppaneista valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ovat julkisuudessa pohtineet hankkeen toteutumista. Purran mukaan Länsiradasta voitaisiin vielä neuvotella.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Marttisen kanta neuvotteluihin on jyrkkä: ratahanketta ei käsitellä enää syksyn budjettiriihessä. Hallitusohjelma on hänen mukaansa kokonaisuus, josta on sovittu yhdessä hallituspuolueiden kesken.

– Ei tämä niin toimi, että kokonaisuudesta poimitaan yksi asia pois ja sanotaan, että ei tehdä tätä. Kyllä silloin tulisi pohdintaan laajemminkin, pitääkö muitakin hankkeita tarkastella, hän sanoo Ilta-Sanomille.

Hallituksen tulisi Marttisen mukaan keskittyä uusien päätösten tekemiseen vanhojen päätösten uudelleenkäsittelyn sijaan.

Länsirata-hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa tällä hallituskaudella Espoo-Lohja ja Salo-Kupittaa -rataosuuksilla. Kustannusarvio koko uudistukselle on 3,4-4 miljardia euroa. Marttinen huomauttaa, etteivät hallituksen kaavailemat infrahankkeet lisäisi valtion velanottoa. Ne on tarkoitus rahoittaa esimerkiksi myymällä valtion omaisuutta tai tyhjentämällä rahastoja.