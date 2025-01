”Massiivista pommitusta” – Täällä venäläiset pysäytettiin

Venäläiset yrittivät joulukuussa ylittää Dneprjoen Hersonin lähettyvillä. Ukrainalaisjoukot onnistuivat kuitenkin estämään venäläisten ylitysyrityksen, kertoo RFE/RL.

Etelä-Ukrainan läpi virtaava Dnepr on toiminut rintamalinjana jo vuodesta 2022 lähtien. Molemmat osapuolet ovat yrittäneet muodostaa sillanpääasemia vastarannalla, toistaiseksi tuloksetta.

Joulun tienoilla venäläiset keräsivät vastarannalle veneitä, joilla heidän oli tarkoitus ylittää joki. Tukenaan heillä oli valtava tykistökeskitys.

– He yrittivät tulla tälle puolelle, mutta nyt he ovat poissa. Oli massiivista pommitusta, sitten havaitsimme heidän muutamat veneensä ja tuhosimme ne, kertoo venäläisten hyökkäyksen kokenut Vasyl.

Osa venäläisistä onnistui saavuttamaan Ukrainan hallitseman vastarannan, mutta heidät havaittiin nopeasti droonien avulla. Droonijoukot välittivät hyökkäjien koordinaatit tykistölle, joka iski ripeästi. Vastarannalle selvinneet venäläiset tuhottiin täysin.

Venäläisten hyökkäys epäonnistui siis täysin.

Itse Hersonin kaupunki, etenkin Dneprjokea lähellä olevat alueet, ovat kokeneet taistelussa kovia. Talot ovat raunioituneet, ja paikoin ympäristö muistuttaa Itä-Ukrainan pahimpia taistelukenttiä.

Venäjä onkin viime aikoina kiihdyttänyt Hersonin pommittamista. Ukrainalaiset eivät kuitenkaan usko, että Venäjällä olisi riittävästi joukkoja kaupungin valtaamiseksi tai varusteita joen ylittämiseksi.

– Venäläiset yrittävät päästä lähemmäksi parempiin asemiin pommittaakseen Hersonia ja läheisiä kyliä. Heidän tavoitteensa perustaa asemia etulinjaan on kuitenkin toistaiseksi epäonnistunut, kommentoi sotilas Serhiy.

Marshal-koodinimellä itseään kutsuvan sotilaan mukaan ukrainalaisilla on myös toimiva taktiikka venäläisten hyökkäysten torjumiseksi.

– Tätä maastoa on vaikeaa ylittää. Se on mahdollista vain parissa paikassa, ja siihen tarvitaan veneitä. Mutta me tuhoamme kaikki havaitsemamme veneet, Marshal tiivistää.