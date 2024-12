Massiivisia rynnäköitä – pohjoiskorealaiset kärsivät tappioita

Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa useita hyökkäyksiä Kurskin ja Donetskin alueilla. Ukrainan 17. panssariprikaatin kerrotaan aiheuttaneen raskaita tappioita venäläisten ja pohjoiskorealaisten rynnäköille Kurskissa.

Yksikön julkaisemalla lennokkivideolla näkyy, kuinka sotilaat etenevät jonossa peltoaukealle. Rynnäkkö pysäytettiin tykistön ampumilla rypälekranaateilla. Vihollisen kimppuun lähetettiin myös räjähdelennokkeja.

Venäjän kerrotaan aloittaneen lisäksi massiivisen panssarihyökkäyksen Harkovan itäosissa. Vastassa oli Ukrainan 77. maahanlaskuprikaati, jonka sotilaat tuhosivat räjähdedrooneilla ja muilla aseilla useita panssarivaunuja ja BMP-ajoneuvoja. Rynnäkköön lähteneet joukot vetäytyivät.

Venäläisjoukot käynnistivät muutama päivä sitten laajan hyökkäyksen myös Siverskin lähialueella, jota puolustamaan on sijoitettu kolme Ukrainan prikaatia. Niiden mukaan venäläisjoukot menettivät hyökkäyksissä ainakin kolme panssarivaunua ja 12 muuta ajoneuvoa.

Ukrainan ilmavoimat on tukenut aktiivisesti viime päivien taistelua. Eräällä asevoimien videolla näkyy, kuinka hävittäjät tuhoavat Venäjän bunkkerin JDAM-ER-täsmäaseilla Tshasiv Jarin kaupungin lähellä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Kreml yrittää poliittisista syistä piilottaa Pohjois-Korean joukkojen kärsimiä tappioita. Venäläissotilaiden väitetään polttaneen taistelussa kaatuneiden pohjoiskorealaisten ruumiita heidän henkilöllisyytensä salaamiseksi.

Kyiv Independent -lehden mukaan ainakin 30 pohjoiskorealaisen sotilaan on vahvistettu kuolleen Kurskin rintamalla. Todelliset tappiot ovat luultavasti monta kertaa korkeampia.

Pohjois-Korean valtionmediassa Venäjälle lähetettyjen sotilaiden väitetään osallistuvan ”harjoitukseen” Kurskin alueella.

"Formation lying down" — the result of failed Russian/North Korean assaults in Kursk region.

Soldiers of the 17th Kryvyi Rih Tank Brigade, together with other Ukrainian Defense Forces, inflicted heavy losses on them during their recent offensive attempts. pic.twitter.com/6WpkMyZG9A

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2024