Massiivisia räjähdyksiä – Venäjän asevoimien tärkeä tehdas saattoi tuhoutua kokonaan

Tambovin alueella sijaitsevan Kotovskin ruutitehtaan kerrotaan kärsineen laajoja vaurioita Ukrainan pitkän kantaman lennokkien hyökkäyksessä.

VGO FKP -laitos tuottaa nitroselluloosaa, joka lukeutuu yleisimpiin räjähteisiin. Sitä käytetään kaikissa Venäjän asevoimien käsiaseissa ja tykistöjärjestelmissä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistut videot näyttävät tehdasalueella tapahtuneita suuria räjähdyksiä ja savupatsaita. Iskua seurasi kymmeniä tai jopa satoja toissijaisia räjähdyksiä.

Alue sijaitsee noin 350 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Kyiv Insider -median mukaan on mahdollista, että koko Kotovskin ruutitehdas olisi tuhoutunut.

Ukraina iski laitokseen drooneilla myös marraskuussa 2023 sekä ainakin kaksi kertaa vuonna 2024. Kyiv Post -lehden lähteiden mukaan operaatio oli Ukrainan sotilastiedustelu HUR:n suunnittelema.

Russia's Kotovsky Powder Plant in the Tambov Region, 500km from Ukraine – now likely gone after massive destinations.

The VGO FKP "Tambov Powder Plant" produces pyroxylin powders for all types of small arms and artillery weapons. pic.twitter.com/z17ybGg3Kr

— Kyiv Insider (@KyivInsider) June 11, 2025