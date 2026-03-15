Massiivisia räjähdyksiä, droonit tuhosivat Venäjän ohjusvaraston

Ukrainan asevoimien kerrotaan tehneen onnistuneen iskun Venäjän ohjusvarastoon miehitetyllä Luhanskin alueella.
Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi useita toissijaisia räjähdyksiä ja suuri savupatsas. Ukrinform-median mukaan lennokkihyökkäys tehtiin Dovzhanskissa sijaitsevaan ohjusvarastoon.
Asiantuntijat arvioivat Ukrainan drooni-iskujen aiheuttaneen viime aikoina yhä laajempia tuhoja Venäjän joukkojen takalinjassa, mikä on häirinnyt huoltoa ja hidastanut hyökkäysoperaatioita.
Erikoisjoukkojen kerrotaan lisäksi hyökänneen Kertshinsalmen itäpuolella olevaan satamaan, jota käytetään öljyviennissä ja Krimin niemimaan huollossa.
Ukraina on tehnyt alkuvuoden aikana paikallisia vastahyökkäyksiä rintaman eteläosissa ja edennyt paikoin yli kymmenen kilometrin syvyyteen. Venäläisjoukot ovat menettäneet tammikuun lopun jälkeen jopa 400 neliökilometriä aiemmin hallitsemiaan alueita Ukrainassa.