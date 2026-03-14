Asevoimien komentaja: Ukraina etenee etelässä

Ukrainan asevoimien yksiköt etenevät etelärintamalla, kertoo asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi. Asiasta uutisoi Ukrinform.

Syrskyi sanoo vierailleensa eteläisellä sota-alueella ja tavanneensa komentajia. Hän painotti, että Ukraina ei ole ainoastaan pitänyt kiinni asemistaan ja tuhonnut vihollisen yksiköitä, mutta myös vähitellen edennyt ja vapauttanut asutuskeskuksia.

– Prioriteettimme on Ukrainan alueen vapautus valloittajilta ja sotilaidemme henkien säästäminen, Syrskyi kertoi.

Komentaja painotti myös, että kaikkia tietoja operaatiosta ei kannata julkistaa heti.

– Onnistuneessa operaatiossa tiedoista vaikeneminen on välttämätöntä, Syrskyi totesi.

Ajatuspaja ISW:n tiistaina julkaiseman katsauksen mukaan Ukraina on edennyt kahdessa erillisessä operaatiossa noin 10-12 kilometrin syvyyteen. Tärkeimmät etenemissuunnat ovat olleet Nove Zaporizhzhian ja Dobropilljan sekä Oleksandrivkan suunnilla.

ISW arvioi Ukrainan vapauttaneen tammikuun lopun jälkeen noin 280 neliökilometrin alueen. Ukraina väittää alueen olevan 400 neliökilometrin laajuinen.

Ukrainan 1. erillisen rynnäkkörykmentin komentajan, kapteeni Dmytro Filatovin mukaan kyse ei kuitenkaan ole varsinaisesta vastahyökkäyksestä. Sen sijaan tarkoituksena on ollut vakauttaa puolustuslinja ja päästä parempiin asemiin.

Asevoimien eteläisen rintaman tiedottaja Vladyslav Vološynin mukaan Venäjä onkin joutunut siirtämään Zaporizhzhian alueelle kaksi merijalkaväen yksikköä. Ne voisivat teoreettisesti osallistua hyökkäystoimiin jo huhtikuussa.