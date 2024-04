Massiivinen lennokki-isku Venäjän lentotukikohtaan, yli 40 räjähdystä

Ukrainan kerrotaan toteuttaneen laajan räjähdelennokkien iskun Venäjän asevoimien lentotukikohtaan Rostovin alueella.

Kuvernööri Vasili Golubev kirjoittaa Telegram-päivityksessään, että paikallinen sähköasema olisi vaurioitunut hyökkäyksessä. Hänen mukaansa ilmatorjunta tuhosi yli 40 Morozovskin lentokentälle matkalla ollutta droonia. Kohde sijaitsee noin 260 kilometriä Rostovin kaupungin koillispuolella.

Ensimmäisten räjähdysten kerrotaan tapahtuneen puolenyön tienoilla. Silminnäkijät sanovat kuulleensa lennokeille tyypillistä ääntä ja nähneensä useita kirkkaita välähdyksiä taivaalla. Osa Morozovskin kaupungista on ollut ilman sähköä.

Lentotukikohtaan on sijoitettu Venäjän ilmavoimien 559. pommikonerykmentti. Sen kalustossa on Su-24-, SU-24M- ja SU-34-koneita. Ainakin yksi kentälle sijoitettu Su-34 tuhoutui RBC:n mukaan viime joulukuussa tehdyssä lennokki-iskussa.

Paikallismedioiden mukaan Morozovskissa kuultiin yhteensä 40–60 räjähdystä. On epäselvää, kuinka moni lennokeista pääsi lopulta kohteeseensa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukrainan lennokkeja havaittiin yön aikana viidellä eri alueella. Telegraph-lehden mukaan kyseessä olisi ollut Ukrainan asevoimien ja tiedustelupalvelu SBU:n yhteisoperaatio. Tiedustelulähteen mukaan kuusi Venäjän lentokonetta tuhoutui ja kahdeksan vaurioitui Morozovskin lennokki-iskussa.

Overnight, Ukrainian drones attacked the Morozovsk Air Base in Rostov Oblast of Russia, which is a home-base of the Russian 559th Bomber Aviation Regiment (Su-34s), 4th Air and Air Defense Army.

The locals informed that around 40-60 explosions were heard in the area, as Russian… pic.twitter.com/u3BCfM9BNB

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) April 5, 2024