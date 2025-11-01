Massiivinen isku pimensi kaupungin Moskovan alueella

Zhukovskin kaupunki Moskovan alueella pimeni viime yönä Ukrainan lennokki-iskujen takia, nv.ua-uutissivusto kertoo.
Kaupunki sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovasta. Iskujen kerrotaan sammuttaneen valot myös useista Zhukovskia ympäröivistä asutuskeskuksista.
Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt runsaasti videoita pimentyneistä kaupungeista.
Paikallishallinto tiedotti sähkökatkon johtuneen ”hätätilanteesta voimalajärjestelmässä”. Virallinen Venäjä on pyrkinyt systemaattisesti vähättelemään Ukrainan iskujen vaikutuksia.
Ukrainan on kerrottu tehneen poikkeuksellisen laajan lennokkihyökkäyksen Venäjälle yön aikana. Mediatietojen mukaan iskuissa käytettiin satoja lennokkeja. Hyökkäykset kohdistuivat muun muassa voimaloihin.
Moscow region, blackout, no power, Zhukovsky and Ramenskoye pic.twitter.com/lbageNllZo
— Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) October 31, 2025