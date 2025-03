Massiivinen isku muutti öljylaitoksen liekkimereksi Venäjällä

Venäjän Tuapsessa sijaitseva öljylaitos liekehtii. Sosiaalisessa mediassa ja Venäjän medioissa kiertävillä videoilla näkyy liekkimeri ja taivaalle nouseva valtaisa savupatsas.

Kyseessä on ollut mitä ilmeisimmin suuriukrainalainen lennokki-isku. Alueelta kerrotaan kuuluneen yli kymmenen räjähdystä.

Tuapsen jalostamo sijaitsee Mustanmeren rannalla ja se kuuluu Venäjän valtion öljy-yhtiö Rosneftille.

Ukraina on tehnyt viime aikoina useita iskuja Venäjän öljyteollisuutta vastaan. Tuapsen jalostamo on ollut kovan iskun kohteena myös viime vuoden tammikuussa.

Öisen iskun jälkiä näkee alta löytyviltä videoilta. Jalostamon alueella paloi vielä tänään aamullakin.

Locals in Russia's Krasnodar Krai region enjoying the sights – the Tuapse oil refinery continues to burn into the day after last night's explosions. pic.twitter.com/YS9iWRY7Gd

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 14, 2025