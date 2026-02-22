Martin Paasi: Tähän EU-byrokraattien pitäisi puuttua

Kansanedustaja Martin Paasi (kok.) kehottaa viestipalvelu X:ssä Euroopan Unionia keskittymään alkuperäiseen ideaansa, eli vapaan liikkuvuuden markkinoiden edistämiseen.
– Tällä hetkellä tavaroiden liikkuvuuden esteet vastaavat 45% tullia ja palveluiden esteet 110% tullia. Byrokraatit saisivat olla näiden esteiden kimpussa, Paasi kirjoittaa.
Kokomuusedustaja kehottaa viestissään tutustumaan EKP:n entisen pääjohtajan Mario Draghin reilun vuoden takaiseen kirjoitukseen Financial Times-lehdessä. Draghi varoittaa FT:ssä eurooppalaisen sääntelyn ja sisämarkkinoiden rajoitteiden olevan Yhdysvaltojen asettamia tariffejakin tuhoisampia. Sääntely on hidastanut muun muassa eurooppalaisen teknologiasektorin kehitystä, Draghi kirjoittaa.
Asiasta X:ssä käytävässä keskustelussa viitataan myös suomalaiseen talousnobelisti Bengt Holmströmiin, joka on niin ikään arvostellut EU:n sääntelyä.
– Euroopan unionin on opittava omista menestyksistään ja löysennettävä kahleita, jotka estävät sitä saavuttamasta vaurautta, Holmström kirjoitti kahden tutkijakollegan kanssa marraskuussa.
Tutkijat muistuttavat Euroopan jääneen talouskasvussa ja kilpailukyvyssä selvästi Yhdysvaltojen jalkoihin viimeisen 25 vuoden aikana.
– Meidän on vähintäänkin valvottava sisämarkkinasääntöjen noudattamista, estettävä direktiivien pirstaloitumista ”harmonisoinnin” nimissä, helpotettava yrittäjähenkisten yritysten kasvua, keskitettävä unioni prioriteetteihinsa ja rajoitettava liiallista lainsäädäntöä, Holmström ja kumppanit ehdottavat.