Mark Galeotti: Vladimir Putin ei voi enää luottaa eliittiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi enää luottaa Venäjän eliitin tukeen, esittää arvostettu Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti. Aiheesta useita kirjoja kirjoittanut professori Galeotti esitti näkemyksensä brittiläisten kenraali Sir Patrick Sandersin ja journalisti Tom Newton Dunnin podcastissa.

Moskovassa leviää kihisevä tyytymättömyyden tunne, keskustelijat uskovat. Tähän liittyvät viimeaikaiset internet-katkokset Moskovassa ja kokemus rivien rakoilemisesta eliitin kesken.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Hallinto on lähtökohtaisesti erittäin varautunut, ja muutkin kokevat sen myötä epävarmuuden tunnetta havaitessaan että hallinto on hermostunut. Epävarma kansa saa hallinnon entistä vainoharhaisemmaksi ja kierre on valmis, Galeotti sanoo.

Putin on nähnyt, mitä hänen ystävälleen Ali Khameneille on tapahtunut Iranissa. Hän on nähnyt myös mitä tapahtui Venezuelan Nicolas Madurolle hieman aikaisemmin. Keskustelijoiden mukaan tämä hermostuttaa Putinia.

Hän tuskin on kovin yllättynyt amerikkalaisten ja israelilaisten kyvykkyyksistä Irania vastaan, mutta on muistettava että Putin on nähnyt läheltä jo kahden autoritaarisen hallinnon kaatumisen. Nämä kaksi ovat Itä-Saksa, jossa Putin oli itse KGB-komennuksella sekä tietysti Neuvostoliitto.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Hänen näkökulmastaan syy siihen, miksi molemmat nämä valtiot romahtivat, oli pohjimmiltaan se, että oli kansannousu, mutta ratkaiseva tekijä oli eliitti, joka oli jakautunut eikä pystynyt reagoimaan tarvittavalla nopeudella ja armottomuudella.

Armoton ja johdonmukainen eliitti pystyy kukistamaan kansannousun. Esimerkkinä keskustelijat pitävät tapahtumia Kiinassa Tiananmenin aukiolla 1989. Mutta Putin ei voi luottaa eliittiinkään: tästä esimerkkinä on yksityisarmeija Wagnerin entisen omistajan kapina juhannuksena 2023. Kun Jevgeni Prigožin aikoi viedä joukkonsa Moskovaan, ei kovin moni edes yrittänyt estää häntä. Tämä voi näyttäytyä Putinille varoitusmerkkinä.

– Putinin painajainen olla myös se, että ihmisten tuki haipuu hiljaa. Silloin ikävän tilanteen tapahtuessa hallitsijalle ihmiset istuisivat kotonaan passiivisina ja katsoisivat televisiota eivätkä olisi kukistamassa hallitsijaa uhkaavia voimia.