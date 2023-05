Mariupolilaiset odottavat ukrainalaisten paluuta: ”Kaupungista on tullut synkkä versio Neuvostoliitosta”

Venäjän miehittämästä Mariupolista on sen asukkaiden mukaan tullut ”synkkä versio Neuvostoliitosta”, uutisoi The Guardian.

Kaupunki on muuttunut asukkaiden mukaan valtavasti sen jälkeen, kun viimeiset Azovstalin terästehtaaseen linnoittautuneet ukrainalaissotilaat antautuivat viime keväänä. Venäjän liput liehuvat julkisten rakennusten katolla ja toimistojen sekä koulujen seiniä korostavat Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja niin sanotun Donetskin kansantasavallan johtajan Denis Pušilinin kuvat.

Kouluissa ja päiväkodeissa on otettu käyttöön venäläinen opetussuunnitelma, ja ukrainan kielen käyttö on kielletty. Erään asukkaan mukaan nuorille opetetaan Ukrainan olevan täynnä pahoja ihmisiä ja fasisteja. Asukkaat on pakotettu ottamaan vastaan Venäjän passit, ja kaupoissa valikoima on taas heikentynyt ja hinnat nousseet tähtitieteellisiksi.

Moni asukas ei koekaan kaupunkia enää omakseen ja tuntee jatkuvaa kaipuuta kotiin.

– Tuntuu kuin olisin päätynyt jonkinlaiseen vajonneeseen ja masentuneeseen kolhoosiin, eräs haastateltava kuvailee tunnelmaa Mariupolissa.

Iso osa kaupungissa tuhoutui Venäjän pommituksissa, ja miehitysjoukot ovatkin purkaneet lähes 300 rakennusta. Kaupungin keskusta on täynnä kraatereita ja muistuttaa joutomaata.

Muutamia viisikerroksisia taloja on korjattu, ja niissä on sähkö ja juokseva vesi. Nämä asunnot annetaan kuitenkin Venäjän kanssa yhteistyötä tekeville. Muut joutuvat joko asumaan raunioissa ilman lämmitystä tai juoksevaa vettä tai ahtautumaan pieniin asuntoloihin, joissa pariskunnat erotetaan toisistaan.

Eräs asukas arvioi, että ennen sodan alkua noin puolet Mariupolin 480 000 asukkaasta tuki Ukrainan hallitusta, toinen puoli taas Putinia. Kevääseen mennessä noin puolet väestöstä pakeni Ukrainan hallitsemille alueille. Ukrainan mukaan siviilejä kuoli Venäjän piirityksessä 21 000, mutta asukkaiden mukaan luku on noin 100 000 – 120 000. Tällä hetkellä kaupungissa on jäljellä noin 120 000 asukasta.

Lisäksi Mariupoliin on myös saapunut Venäjältä lähes 50 000 uudisasukasta, joilla ei ole minkäänlaista ymmärrystä aiemmista tapahtumista.

– He katsovat propagandaa TV:stä ja kuvittelevat, että meidät pelastettiin uusnatseilta, eräs haastateltava päivittelee.

Suurin osa kaupungin Ukrainaa tukevista asukkaista on paennut jo aiemmin. Tämä ei ole helppoa, sillä ainoa pakoreitti on Venäjän kautta, ja turvallisuuspalvelu FSB tarkastaa kaikkien lähtijöiden puhelimet Ukraina-mielisten viestien varalta. Mikäli tällaista materiaalia löytyy, on edessä vangitseminen ja kidutus. Jopa 16 tuntia kestävät kuulustelut eivät ole asukkaiden mukaan poikkeuksellisia.

Asukkaat arvioivat, että noin 80 prosenttia jäljellä olevista asukkaista joko tukee Venäjää tai ei välitä politiikasta. Sen sijaan 20 prosenttia on edelleen Ukrainan puolella ja odottaa kaupungin vapauttamista.

– Mielestäni on välttämätöntä sinnitellä, eräs asukas perusteli päätöstään jäädä kaupunkiin odottamaan ukrainalaisten saapumista.

Mieliala kaupungissa on alkuvuoden aikana muuttunut merkittävästi. Vielä vuosi sitten asukkaat uskoivat, että Venäjä voittaisi sodan, mutta nyt Putinin kannattajat ovat peloissaan Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä. Osa heistä on vasta nyt tajunnut, että Venäjä voi hävitä sodan.

– He ymmärtävät, että kun tästä alueesta tulee taas osa Ukrainaa, se on heidän loppunsa. Heidän täytyy jättää kotinsa ja muuttaa loppuiäkseen Venäjälle, eräs asukas toteaa.

Vaikka Ukraina saisikin kaupungin haltuunsa, tulee Mariupolin jälleenrakentaminen olemaan valtava urakka.

– Venäläiset tuhosivat kaiken. Niin moni ihminen kuoli. Mariupol tulee olemaan kuin Tšernobyl, kummitusten paikka, eräs asukas tiivistää.