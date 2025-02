Marco Rubio: Ukraina ja Eurooppa tulevat olemaan osa todellisia rauhanneuvotteluja

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubio vähätteli televisiokanava CBS:n haastattelussa eurooppalaisten huolia siitä, että heidät voitaisiin sulkea pois tulevista Venäjän ja Yhdysvaltojen välisistä neuvotteluista, jotka on määrä käydä Saudi-Arabiassa lähipäivinä.

– Neuvotteluprosessi ei ole vielä alkanut tosissaan, mutta jos neuvottelut etenevät, Ukraina ja Euroopan valtiot ovat mukana.

Rubio toisti viitaten Donald Trumpin ja Vladimir Putinin puheluun, että Putin ilmaisi kiinnostuksensa rauhaan, ja Trump ilmaisi haluavansa nähdä tämän konfliktin päättymisen tavalla, joka on kestävä ja suojelee Ukrainan suvereniteettia.

– Että se on kestävä rauha, ettei meillä ole uutta hyökkäystä kolmen tai neljän vuoden kuluttua. Se oli hyvä puhelu. Nyt on seurattava toimia, joten seuraavat viikot ja päivät ratkaisevat, onko se (tahto rauhaan) vakavaa vai ei, ulkoministeri sanoi.

– Loppujen lopuksi yksi puhelu ei tee rauhaa, Rubio huomautti.

– Jos kyseessä ovat todelliset neuvottelut, mutta emme ole vielä siellä, mutta jos niin tapahtuisi, Ukrainan on oltava mukana, koska he ovat hyökkäyksen kohteena ja eurooppalaisten on oltava mukana, koska heillä on myös pakotteita Putinia ja Venäjää vastaan, Rubio jatkoi.

– Emme vain ole vielä perillä. Emme todellakaan ole, mutta toivottavasti tulemme olemaan, koska me kaikki haluaisimme nähdä tämän sodan päättyvän.

Yhdysvaltojen ja Venäjän viranomaisten on määrä keskustella huomenna Saudi-Arabian Riadissa rauhanneuvottelujen jatkosta. Rubio saapui Riadiin jo tänään.