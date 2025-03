Marco Rubio: Ainoa tapa on saada Venäjä mukaan neuvotteluihin

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kommentoi ABC:n haastattelussa viime perjantaina pidettyä myrskyisää Valkoisen talon tapaamista Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Euroopan maat pitivät tilanteen vuoksi kriisikokouksen sunnuntaina. Muun muassa Virosta on arvioitu, ettei Yhdysvaltoihin voi enää luottaa muuttuneen Venäjä-politiikan vuoksi.

Marco Rubio kiisti väitteet, joiden mukaan presidentti Donald Trump suhtautuisi naiivisti Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

– Kukaan ei täällä väitä, että Putin olisi saamassa tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon. Tai että hänen pitäisi saada palkinto humanitäärisestä toiminnasta. Olemme tuoneet esiin sen, että kyseessä on sotatilassa oleva suuri valtio, joka tuottaa aseita sotatahdilla, Marco Rubio sanoi.

Ulkoministerin mukaan Kreml pitää saada jollakin tavalla neuvottelupöytään, jos Ukrainan sota halutaan lopettaa. Marco Rubio huomautti, että Joe Bidenin hallinto ei onnistunut tässä, eivätkä myöskään eurooppalaiset.

– Se on tavoitteemme, se on näin yksinkertaista. Että voimmeko istua alas ja selvittää, mitkä heidän vaatimuksensa ovat, ja millä ehdoilla he voisivat lopettaa tämän sodan, Rubio totesi.

Hänen mukaansa Kremlin vaatimuksista ei ole tietoa, koska heidän kanssaan ei ole neuvoteltu kolmeen vuoteen.

– Päätavoite on saada tämä konflikti loppumaan, ja se vaatii heidän läsnäoloaan samassa pöydässä. Ja kuten missä tahansa muussa maailman rauhanprosessissa, vaatii se tuekseen valvontaa. Rauhan on oltava kestävä, ja sillä pitää olla suojamekanismeja.

– Kaikki ymmärtävät tämän. Mutta se vaatii ensimmäisen askeleen, jolla selvitetään, onko se mahdollista. Jos ei, niin edessä on pitkittynyt pattitilanne, jossa tuhannet ihmiset kuolevat ja johon uppoaa miljardeja dollareita. Lisää kuolemaa ja tuhoa. Tällaisessa presidentti ei halua olla mukana, sen hän on tehnyt selväksi, Marco Rubio sanoi.

.@SecRubio tells it exactly like it is: "No one here is claiming Vladamir Putin is going to get the Nobel Peace Prize … We need to figure out — is there a way to get them to stop the war? And the only way you're going to do that is to get Russians engaged in negotiations." pic.twitter.com/h6f04sI2gR

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 2, 2025