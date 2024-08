Maksujen lykkääminen vaikeuttaa nuorilla aikuisilla talouden hallintaa

Nuorilla aikuisilla on muita ikäryhmiä enemmän haasteita pitää kirjaa osta nyt, maksa myöhemmin -ostoksistaan ja niistä kertyvistä kuukausittaisista kuluista. Digitaaliset ratkaisut ja maksutavat tekevät ostamisesta yhä helpompaa ja sosiaalinen media lisää paineita kuluttamiseen.

– Joustavat maksutavat mahdollistavat helpon ostamisen, mutta kääntöpuolena on, että ne houkuttelevat tekemään harkitsemattomia hankintoja. Lisäksi kuluja kasautuu helposti huomaamatta yli oman talouden kestokyvyn, jos tehdään useita hankintoja, joiden maksua lykätään tai joita maksetaan kuukausittain tai osamaksuna, Intrumin yritysvastuupäällikkö Anna Johnson-Ferguson sanoo tiedotteessa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Usein nämä pienemmät toistuvat erät voivat muodostaa huomaamatta kokonaisuudessaan melko kuormittavan kuluerän. Ostaja on luonnollisesti vastuussa siitä, että pystyy maksamaan ostoksensa, mutta myös luotolla myyvän tahon on oman taloutensa vuoksi hyvä tarkastaa luotonottajan maksukyky – etenkin suuremmissa hankinnoissa. Vastuulliseen luotonhallintaan kuuluu arviointi asiakkaiden maksukyvystä. Parhaimmillaan käytäntö myös ehkäisee ostajan turhaa ylivelkaantumista.

Intrumin tutkimus suomalaisten velkaantumisesta kertoo, että 18-24-vuotiailla perintätapaukset kasvoivat erityisesti vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Perintään siirtyneiden saatavien pääomat ovat niin ikään kasvaneet tässä ikäryhmässä huolestuttavan paljon vuodesta 2021. Muista ikäryhmistä ainoastaan 25-29-vuotiailla pääomat olivat kasvaneet enemmän.

– Nuorten perintätapausten ja perintään siirtyneiden pääomien kasvu on huolestuttavaa, joka osaltaan osoittaa, että maksukyky tai oma talouden hallinta on heikentynyt. Hyvä uutinen kuitenkin on, että yleisesti nuoret eivät ole erityisen innokkaita hallitsemaan elinkustannuksia maksamalla hankintojaan myöhemmin. Sen sijaan heillä on innokkuutta ja hyvät edellytykset tasapainottaa talouttaan hankkimalla lisätuloja. Tämä vaikuttanee myös siihen, että he ovat hieman vähemmän huolissaan taloudesta ja suhtautuvat luottavaisemmin tulevaisuudennäkymiin kuin vastaajat keskimäärin, Johnson-Ferguson toteaa.

Nuoret aikuiset suhtautuvat kaikista ikäryhmistä luottavaisimmin mahdollisuuksiinsa hankkia lisätuloja ja maksaa kaikki laskunsa.

Elinkustannusten hallitsemiseksi nuoret olivat kaikista ikäryhmistä haluttomimpia tinkimään vapaa-ajan ostoksistaan. Toisaalta he olivat myös haluttomimpia vähentämään säästöön laittamansa rahan määrää.

Nuorten 18-21-vuotiaiden menoista 52 prosenttia kuluu välttämättömiin kustannuksiin, 29 prosenttia vapaavalintaisiin ostoksiin ja 19 prosenttia säästöön tai lainan maksuun.

Suhteessa muihin ikäryhmiin nuorten menojen jakauma on varsin terveellä pohjalla, kun sitä verrataan yleisesti suositeltuun 50-30-20 -jakaumaan, jonka mukaan enintään puolet tulisi kulua pakollisiin, 30 prosenttia vapaavalintaisiin menoihin ja 20 prosenttia säästöön tai lainan maksuun. Menojen jakauma oli Intrumin kyselytutkimuksen mukaan nuorten aikuisten ikäryhmässä kaikkein lähimpänä tätä sääntöä.

Toisaalta nuorilla aikuisilla voi olla useampia vaihtoehtoja talouden hallintaan kuin vanhemmilla ikäryhmillä, joilla useammin on lapsia elätettävänä ja pitkäaikaisia taloudellisia sitoumuksia, kuten asunto- tai autolainoja. Moni nuorista voi myös asua vielä kotona.