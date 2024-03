Kuittaako länsi Venäjän laskun sodasta?

Lännen epäröinti, tuen viivästykset ja viivyttely ruokkivat Vladimir Putinin toivoa saavuttaa tavoitteensa Ukrainan sodan osalta. Näin kirjoittavat Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ja Viron ulkoministeri Margus Tsahkna Postimees -lehdessä.

– Ukraina on päättäväisellä vastustuksella ja auttavien maiden tuella onnistunut torjumaan terroristi-Venäjän ja tekemään mahdottomaksi sen, että Putin saavuttaa tavoitteitaan. Tämä ei kuitenkaan riitä: meidän on tehtävä enemmän, ja voimme tehdä enemmän, koska Venäjän tavoite ei ole muuttunut, ulkoministerit toteavat.

– Maailma on kriittisessä pisteessä. Taistelu Ukrainan suvereniteetista Venäjän hellittämätöntä aggressiota vastaan ​​ei ole vain alueellinen konflikti, vaan se koettelee koko kansainvälisen yhteisön sitoutumista demokraattisiin arvoihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Vapautemme ja elämäntapamme ovat vaakalaudalla, he jatkavat.

Kuleban ja Tsahkna pohtivat, kuittaako länsi lopulta Venäjän laskun aloittamastaan hyökkäyssodasta. Tätä ei ulkoministerien mielestä pidä sallia.

Kirjoituksessa mainitaan, että Viro on seissyt koko sodan ajan Ukrainan rinnalla ja antanut ensimmäisten maiden joukossa tukea.

– Mutta onko reilua, että Viron ja lännen kansan on maksettava Venäjän aiheuttamat vahingot? Eikö olisi loogista ja oikeudenmukaista, että hyökkääjä-Venäjä itse maksaa sen, ministerit kysyvät.

Viro on tehnyt aloitteen, että Venäjän keskuspankilta jäädytetyt rahat käytettäisiin Ukrainan tukemiseen ja jälleenrakennukseen.

– Nuo 300 miljardin dollarin jäädytetyt venäläiset varat eivät ole vain numeroita kirjanpidossa, ne ovat mahdollisuus. Ne symboloivat sitä, että demokraattisilla mailla on mahdollisuus korjata Ukrainalle tehty vääryys, ulkoministerit toteavat.

– Viron parlamentin käsittelyssä olevalla lakiehdotuksella on huomattava symbolinen arvo. Jos Viro on osoittanut, että jäädytettyjä varoja voidaan laillisesti siirtää Ukrainalle, kenelläkään ei ole syytä väittää, ettei se olisi mahdollista. Mikä olisikaan parempi tapa suojella oikeusvaltiota kuin ohjata nämä varat Ukrainan jälleenrakentamiseen? Tämä liike ei heikentäisi oikeusvaltiota, vaan vahvistaisi sitä osoittaen maailmalle, että meille tärkeitä periaatteita voidaan suojella, he jatkavat.

Varojen ohjaaminen Ukrainalle antaisi ministereiden mukaan vahvan viestin Venäjälle ja kaikille muille hyökkäystä suunnitteleville maille.

– Hyökkääjän on maksettava – se on oikeudenmukainen valinta ja ainoa vaihtoehto maailmassa, jos uskoo oikeusvaltioon ja kansallisen suvereniteetin pyhyyteen.