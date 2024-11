Makeisista löytyi kiellettyä väriä

Tulli on löytänyt tänä vuonna kiinalaisesta makeisesta kiellettyä titaanidioksidi-väriä E171, joka on ollut elintarvikkeissa kielletty jo kahden vuoden ajan. Makeinen oli tuotu Suomeen EU:n kautta, ja se on saattanut olla myynnissä Suomessa ennen Tullin valvontaa.

– Havaintojemme mukaan EU:n ulkopuolella valmistetuissa makeisissa saatetaan yhä käyttää esimerkiksi EU:ssa kiellettyjä väriaineita. Siksi tällaisten makeisten maahantuonnissa täytyy olla tarkkana, Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander sanoo tiedotteessa.

Tulli löysi titaanidioksidia myös viime vuonna meksikolaisesta makeispallosta ja kiinalaisesta tikkukaramellista. Tuotteiden pääsy markkinoille kiellettiin.

– Vertaamme tutkimuksissa havaitsemiamme väriaineita pakkausmerkinnöissä ilmoitettuihin väriaineisiin. Tarkistamme laboratorioanalyyseilla makeisten värejä ja väriainepitoisuuksia, Tullilaboratorion tullikemisti Sanna Henttonen sanoo.

Tulli on tutkinut tänä vuonna lähes sata eri maahantuotua makeista, joista lokakuun puoliväliin mennessä noin 30 prosenttia on saanut huomautuksen tai hylkäyksen. Kahtena edeltävänä vuonna luku on ollut jopa 60 prosenttia.

– Maahantuotujen makeisten virheet liittyvät yleensä lisäaineisiin ja pakkausmerkintöihin, Savander sanoo.

Tulli on löytänyt valvonnassaan tänä vuonna myös useita makeisen ja lelun yhdistelmiä, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tukehtumisvaaraa aiheuttavat tuotteet olivat karkkihuulipunia, joita hylättiin neljä kappaletta.

– Makeisen ja lelun yhdistelmät voivat olla todella vaarallisia. Niitä on poistettu markkinoilta muissakin EU-maissa, Savander sanoo.

Tulli on tutkinut makeisista tänä vuonna maito-, tumma- ja täytesuklaita, sokeroituja rakeita, kuten karkkirakeita ja nonparelleja, makeispatukoita, pehmeitä ja kovia makeisia, liivatepohjaisia makeisia, purukumia, halvaa, vaahtomakeisia ja pähkinämassaa. Makeiset ovat olleet peräisin muualta EU:sta tai EU:n ulkopuolelta, kuten Aasiasta ja Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.

Tulli tutkii maahantuoduista elintarvikkeista muun muassa lisäaineita, aromeja ja entsyymejä, jotka vaikuttavat elintarvikkeiden säilyvyyteen, makuun, ulkonäköön tai koostumukseen. Lisäaineiden käytöstä ja määristä on säädetty EU:n asetuksilla. Lisäksi Tulli valvoo elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Tulli tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta Tullilaboratoriossa.