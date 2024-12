Emmanuel Macron: Ranskalle uusi pääministeri muutamassa päivässä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupaa nimittää maalle uuden pääministerin muutaman päivän sisällä eilen pitämässään televisioidussa puheessaan. The Guardianin mukaan seuraavaksi valittava pääministeri tulee olemaan jo Ranskan neljäs pääministeri tänä vuonna.

Maan hallitus kaatui keskiviikkona järjestetyssä epäluottamusäänestyksessä. Marcon kertoo ettei aio ottaa tilanteesta vastuuta, vaan syyttää oppositiota kaaoksen lietsomisesta ja vastuuttomuudesta. Erityisesti hän syyttää Marine Le Penin johtamaa Kansallinen Rintama -puoluetta ”epäjärjestyksen valitsemisesta”.

Epäluottamusta äänestivät sekä vasemmistopuolueiden että Kansallisen Rintaman edustajat, yhteensä 331 parlamentin jäsentä. Oikeistolaisen pääministeri Michel Barnierin vähemmistöhallitus lopetti toimintansa vain kolmen kuukauden jälkeen äänestystuloksen seurauksena.

Barnierin hallituksen epäonnistui saada vuoden 2025 budjetti hyväksytyksi. Hallitus olisi halunnut korjata Ranskan 60 miljardin euron alijäämää veronkorotuksilla sekä menoleikkauksilla. Epäluottamusäänestykseen johti Barnier’n ajama sosiaaliturva-uudistus. Hän ajoi uudistusta läpi perustuslain mahdollistamalla keinolla, joka ei edellytä parlamentin äänestystä.

Ranskan poliittinen tilanne on vaikea eikä uusia parlamenttivaaleja voida järjestää ennen heinäkuuta 2025. Uuden pääministerin on johdettava vähemmistöhallitusta syvästi jakautuneessa parlamentissa.

Spekulaatio seuraavasta pääministeristä käy kiivaana. Arvioiden mukaan seuraava pääministeri voisi olla Macronin läheinen liittolainen, keskustapoliitikko François Bayrou. Nyt eroavan hallituksen puolustusministeri Sébastien Lecornu on kiistänyt olevansa ehdolla pääministerin tehtävään.

Vasemmistopuolueet vaativat, että seuraavan pääministerin on oltava vasemmistolainen. Nykyisen hallituksen sisäministeri Bruno Retailleau taas vaatii, että pääministeri on valittava oikeistosta, sillä hänen mukaansa ”Ranska on oikeistolainen”.

Osa poliitikoista on syyttänyt presidenttiä tilanteesta ja vaatinut hänen eroaan.

Macron kertoo puheessaan, ettei aio erota presidentinvirastaan, vaan jatkaa tehtävässä vuoteen 2027 saakka.

– Olette antaneet minulle demokraattisen mandaatin viideksi vuodeksi ja aion toteuttaa sen täysimääräisesti toimikauden loppuun asti, Macron sanoo myöhään torstaina televisioidussa puheessaan ranskalaisille.