Ukrainan 3. rynnäkköprikaatin NC13-robottikomppanian maarobotti lämpökamerakuvassa. (Kuvakaappaus videolt. Telegram/ab3army)

Maarobotti piti pintansa hyökkääjää vastaan 45 päivän ajan

Teknologian ansiosta venäläisten läpimurtoyritykset voitiin torjua puolustajan jalkaväkeä säästävästi.
Ukrainan 3. rynnäkköprikaati kertoo sen maarobotin pidätelleen venäläishyökkääjä puolentoista kuukauden ajan tavallisen ukrainalaisen jalkaväen sijaan.

– Yhtäjaksoisesti 45 päivän ajan kolmannen 3. rynnäkköprikaatin maarobotti palveli taistelutehtävissä ja torjui konekivääritulellaan kaikki vihollisen pyrkimykset läpimurtoon tuolla lohkolla, kertoo prikaati tiedotteessaan.

Prikaatin NC13-komppanian etänä hallitsema ja ohjaama DevDroid TW 12.7-robotti tulitti pesäkkeestään.

– Toimintansa aikana vihollisen ei onnistunut tunkeutumaan tai miehittämään asemiamme. Ja taistelijamme pitivät asemamme ilman miestappioita. Teknologia ei ole enää vain kokeilu, vaan sillä voidaan suorittaa vaikeimmat tehtävät säästäen jalkaväkisotilaiden henkiä.

Videolla näkyy, kuinka peltoa reunustavan puurajalla oleva robotti ampuu konekiväärisarjoja vihollisen suuntaan. Sen lopussa näyttää robotti räjähtävän sen saatua osuman.

Verkkouutiset on aiemmin kertonut Ukrainan armeijan maaroboteista tässä ja tässä.

