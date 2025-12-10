Maarobotti murskasi hyökkääjän rynnäkön, panssaroitu ajoneuvo ammuttiin seulaksi

Ukrainan maavoimien 5. rynnäkköprikaatin sotilaat pysäyttivät maarobotin avulla venäläisen kuljetuspanssarivaunun ja torjuivat hyökkäyksen.
– Vihollinen valmistautui yöllä hyökkäämään 5. rynnäkköprikaatin asemiin. Sotilaamme käyttivät suurikaliiperisella konekiväärillä varustettua maadroonia (miehittämätön maa-ajoneuvo), prikaati kertoo Telegramissa.
Video (jutun alla) näyttää, kuinka kauko-ohjattavan maadroonin ukrainalainen ohjaaja havaitsee lämpökameralla venäläissotilaita kuljettavan MT-LB-vaunun.
Sen jälkeen maadrooniin asennetun konekiväärin ammukset lävistävät venäläisvaunun kyljen osuen sen miehistöön ja rynnäkköryhmään.
Lopulta ohjauskyvytön ajoneuvo ohittaa ukrainalaisen maadroonin muutaman senttimetrin etäisyydeltä ja pysähtyy saatuaan toistuvia osumia takaosaansa.
– Tulos: MT-LB tuhottiin, vihollisen jalkaväki eliminoitiin, hyökkäys estettiin.
Molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena yhä useampia kauko-ohjattavia robotteja.
Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.