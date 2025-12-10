Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainalainen maadrooni tulittaa lähestyvää venäläistä kuljetuspanssarivaunua. t.me/fifthbrUA

Maarobotti murskasi hyökkääjän rynnäkön, panssaroitu ajoneuvo ammuttiin seulaksi

  • Julkaistu 10.12.2025 | 20:09
  • Päivitetty 10.12.2025 | 20:09
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan taistelukentällä käytetään yhä useampia miehittämättömiä maa-ajoneuvoja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan maavoimien 5. rynnäkköprikaatin sotilaat pysäyttivät maarobotin avulla venäläisen kuljetuspanssarivaunun ja torjuivat hyökkäyksen.

– Vihollinen valmistautui yöllä hyökkäämään 5. rynnäkköprikaatin asemiin. Sotilaamme käyttivät suurikaliiperisella konekiväärillä varustettua maadroonia (miehittämätön maa-ajoneuvo), prikaati kertoo Telegramissa.

Video (jutun alla) näyttää, kuinka kauko-ohjattavan maadroonin ukrainalainen ohjaaja havaitsee lämpökameralla venäläissotilaita kuljettavan MT-LB-vaunun.

Sen jälkeen maadrooniin asennetun konekiväärin ammukset lävistävät venäläisvaunun kyljen osuen sen miehistöön ja rynnäkköryhmään.

Lopulta ohjauskyvytön ajoneuvo ohittaa ukrainalaisen maadroonin muutaman senttimetrin etäisyydeltä ja pysähtyy saatuaan toistuvia osumia takaosaansa.

– Tulos: MT-LB tuhottiin, vihollisen jalkaväki eliminoitiin, hyökkäys estettiin.

Molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena yhä useampia kauko-ohjattavia robotteja.

Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)