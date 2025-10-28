Maanvyöry Oslossa: Opiskelijat yhä evakossa

Satoja ihmisiä evakuoitiin eilen iltapäivällä sen jälkeen, kun Carl Bernerin aukion opiskelija-asuntolan alueella oli tapahtunut suuri kivi- ja maanvyöry kahden suuren kerrostalon välissä. Maanvyöryn takia evakuoitiin ainakin 300 ihmistä, joista suurin osa asuntolassa asuvia opiskelijoita.

Tiistaina päivällä he eivät ole vieläkään saaneet tietää, milloin pääsevät palaamaan takaisin tai edes hakemaan tavaroita. Oslon kaupunki on perustanut evakuointikeskuksen hotelliin Alnassa ja järjestää tiedotustilaisuuksia evakuoiduille. Paluu asuntoihin on yhä epävarmaa.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että noin 20 metrin leveydeltä sortunut maa- ja kiviaines pitää siivota, ennen kuin paluu on kokonaan turvallista. Lisäsortumien mahdollisuus on aiheuttanut huolta, mutta niitä ei kuitenkaan ollut tiistai-iltapäivään mennessä tapahtunut.

Moni opiskelijoista on valitellut mukaan valitellut puuttuvia tavaroitaan, kuten sukkia, alusvaatteita, hammasharjaa ja matkapuhelimen laturia. Yleisesti ottaen tunnelma on kuitenkin ollut rauhallinen, eikä kukaan loukkaantunut maanvyöryn takia – vain yksi auto vaurioitui.

Norjassa maanvyöryt eivät ole kovin harvinaisia. Esimerkiksi elokuun lopussa suuri vyöry katkaisi E6-tien Levangerin kunnassa Norjan länsirannikolla. Tuolloin yksi ihminen kuoli.