Verkkouutiset

,

HS: Itkevätkö etanat? Tutkijalta suora vastaus

Etanoiden silmien kostuminen ei johdu itkusta.
Etanalla ei ole tarvetta itkuun, koska sillä ei ole samanlaista tunne-elämää kuin ihmisillä. VILLE MÄKILÄ
Kolmevuotias Väinö Musta kysyy Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset-palstalla, tuleeko etanoille itku.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Eläkkeellä oleva yliopistonlehtori Jari Haimi Jyväskylän yliopistolta antaa asiaan yksiselitteisen vastauksen: ei tule. Tämä johtuu siitä, että etanoilla ei ole kyynelrauhasia eikä niillä ole samanlaista tunne-elämää kuin ihmisillä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Haimi huomauttaa, että etanoilla on silmät ja ne kostuvat. Kostuminen ei kuitenkaan johdu siitä, että etana olisi surullinen tai liikuttunut.

Hänen mukaansa etanoilla ei olisi edes tarvetta itkulle, koska niille olennaisimpia asioita ovat ruoan löytäminen, suojaisan kostean lepopaikan löytäminen ja vihollisten välttäminen.

Älä siivoa pihaa liian aikaisin, kasvit voivat vaurioitua
Kevätsiivouksen kanssa ei kannata hätäillä.
Tämä virhe voi houkutella karhun kotipihallesi
Talvilevolta heräilevät karhut ovat liikkeellä.
Merivartiosto pelasti loukkaantuneen kuutin
Rönnskärin eteläpuolella havaittu eläin vietiin Korkeasaareen.
Mainos