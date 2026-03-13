Maakuntavero jakaa SDP:tä: Antti Lindtmanin linja saa soraääniä

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman torjui maakuntaveron käyttöönoton Veronmaksajien Vero2026-tapahtumassa. Puolueen sisällä asiasta on kuitenkin esitetty toisenlaisia näkemyksiä.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) hämmästelee SDP:n erilaisia linjoja maakuntaverosta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ollaanko SDP:n toimesta kättä sittenkin hivuttamassa veronmaksajien taskuun, hän kysyy X:palvelussa.

SDP:n opiskelijajärjestö Demariopiskelijat kertoi tiedotteessaan kannattavansa maakuntaveron valmistelun aloittamista jo seuraavalla hallituskaudella. Tiedote lähetettiin toimituksiin Lindtmanin puheen jälkeen.



– Puheenjohtaja Lindtman on oikeassa siinä, että toimivaa maakuntaveroa ei todennäköisesti vielä tulevalla hallituskaudella saada käyttöön tai valmisteltua, mutta pitkällä aikavälillä maakuntaverolla on tarvetta. Valmistelu on siksi aloitettava jo heti tulevalla hallituskaudella, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi tiedotteessa.

Demariopiskelijoiden mukaan maakuntaveron käyttöönotto antaisi hyvinvointialueille mahdollisuuden kerätä valtionrahoituksen lisäksi myös omia tuloja palvelujen järjestämiseen. Järjestön mukaan maakuntaverolla hyvinvointialueiden päättäjät saisivat mahdollisuuden vaikuttaa jatkuvien säästöjen lisäksi hyvinvointialueen rahoituspohjaan ja siten palveluiden järjestämiseen.

Poimintoja videosisällöistämme

SDP:stä on kuultu aiemminkin maakuntaveroa puoltavia kommentteja.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi Helsingin Sanomien mukaan toissa vuonna eduskuntaryhmän kesäkokouksen lehdistötilaisuudessa, että Suomessa pitäisi alkaa keskustella maakuntaveron käyttöönotosta.

– Ilman omaa verotusoikeutta sote-alueet ovat aika lailla kädettömiä, Tuppurainen sanoi HS:n mukaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Maakuntaveroa vastustava Sarkomaa vaatii selvyyttä asiaan.

– Tytti Tuppurainen on aiemmin hellinyt puheissaan maakuntaveroa. Mikä on eduskuntaryhmän kanta?

LUE MYÖS:

Maakuntaverolle tyrmäys – ”Ei ratkaisisi yhtäkään ongelmaa”

Puolueet sopivat velasta – mutta vaikenevat keinoista

SDP:n ydinaselinja repesi – ”miten sekaisin puolueen voi saada”

Keskustasta ryöpytystä: Onko SDP:stä johtamaan Suomea?