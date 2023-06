”Maailmankuvassanne vähäosaisen rooli on ikuisesti olla vain vähäosainen”

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) nosti torstaina eduskunnan hallitusohjelmadebatissa tunteita, kun hän kommentoi opposition arvosteluja.

– Kuuntelen salin vasemman laidan kommentteja näihin tuleviin uudistuksiin, ja näyttää siltä, niin kuin teidän maailmankuvassanne vähäosaisen ja työttömän rooli olisi ikuisesti olla vain työtön ja vähäosainen ja nostaa tukia sen sijaan, että he olisivat tekemässä työllä itselleen parempaa elämää, Tere Sammallahti sanoi.

– Mutta porvarillinen maailmankuva on toinen. Me haluamme, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti töissä, ei tuilla.

– Työ tuottaa tekijälleen ja yhteiskunnalle käytännössä kaiken. Kaikki hyvä syntyy työn tekemisestä. Sen takia tämä hallitus on nyt tekemässä näitä uudistuksia: madalletaan palkkaamisriskiä, parannetaan työn kannustavuutta, ja sillä tavalla saadaan yhä useampi suomalainen töihin, Sammallahti totesi.

Kansanedustaja huomautti Tanskan tehneen nämä uudistukset jo 1990‑luvulla ja ”heidän työllisyysasteensa on ollut kroonisesti pari, kolme, neljä prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin Suomessa”.

– Montako sataatuhatta ihmiskohtaloa Suomessa on jäänyt ilman työtä ja hyvinvointia sen takia, että meidän työmarkkinapolitiikkamme on juuttunut tuonne YYA-poteroihin? Monenko lapsen kesälomareissut, monenko vanhuksen lääkkeet, monenko ihmisen hyvinvointi on ollut sen panttivankina? Sen takia näitä uudistuksia tehdään, ei ihmisten kiusaamiseksi.

Sammallahti ihmetteli puheita, joiden mukaan ”eriarvoisuus johtuisi jotenkin liian vähistä tulonsiirroista maassa, joka about eniten maailmassa tasaa tulonsiirtoja erilaisin vero- ja tukimekanismein”.

– Kyllä se eriarvoisuus johtuu pääosin siitä, että ihmisillä on liian vähän töitä. Niillä, jotka pärjäävät duunissa, menee hyvin, ja niillä, jotka eivät pääse edes työelämään, menee luonnollisesti hirvittävän huonosti, ja jälleen kerran tätä ongelmaa tämä hallitus lähtee ratkomaan.

Kokoomusedustajan mielestä Suomessa on ”vuosikausien saatossa jotenkin onnistuttu aivopesemään itsemme semmoiseen ajatukseen, että Suomi, tämä pikkuhiljaa näivettyvä pohjoinen valtio, on maailmassa joku mallimaa, joka tulee säilymään tällaisena ikuisesti, kunhan me vaan takerrutaan mahdollisimman tiukasti kiinni menneisyyden rakenteisiin”.

– Ja jokainen, joka katsoo meidän lukuja — vaikkapa valtiovarainministeriön budjettia, työllisyyskehitystä, mitä tahansa avainlukuja, joita meillä on tarjolla tuolla kattavassa datassa, mitä tilastokeskukset ja erilaiset tutkimuskeskukset näyttävät —, tietää, että tämä ei tule jatkumaan tällä tavalla. Me ollaan vuosikausien ajan otettu lisää velkaa, 15 vuotta valtio on jo elänyt velaksi, meidän alijäämä on 10,4 miljardia tälle vuodelle, ja se uhkaa kasvaa 15 miljardiin euroon vuoteen 2027 mennessä.

– Jopa osa poliitikoista tuntuu aidosti kuvittelevan, että Suomella menisi paremmin, kun vain vielä lisättäisiin ripaus sosialismia ja sitten taas ripaus ja sitten taas ripaus ja sitten taas ripaus. Tämä jämähtäminen ja ideologinen sokaistuminen on tosiaan johtanut tähän valtavaan alijäämään, kestämättömään velkakehitykseen, sote-kriisiin, koulutuskriisiin, massiiviseen korjausvelkaan ja niin edespäin ja niin edespäin, Tere Sammallahti sanoi.