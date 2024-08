Maailman odotetuin taantuma tulee vääjäämättä

Yhdysvaltain työttömyysaste on hieman yli neljän. Talouskasvu on pysynyt edelleen vahvana. Talouden vahvoista luvuista huolimatta markkinat reagoivat ison meren takana julkaistuihin talouslukuihin voimakkaasti.

Yhdysvaltain työttömyysaste nousi viime perjantaina 4,3 prosenttiin. Lukema on edelleen maltillinen, mutta se on korkein noteeraus lähes kolmeen vuoteen. Korkeampia lukuja on mitattu viimeksi syksyllä 2021.

Japanin Nikkei-indeksi laski maanantaina lähes 12 prosenttia. Maanantain jälkeen osakemarkkinat ovat ehtineet jo korjaantua toiseen suuntaan.

Inderesin ekonomisti Marianne Palmun mukaan markkinat ylireagoivat.

– Markkinoiden reagointi tilanteeseen on ollut turhan voimakasta. Osakemarkkinoilla tuli selkeä paniikki. Yhdysvaltain talousluvut eivät ole edelleenkään surkeita, Palmu sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

– Maanantaina julkistettiin palvelualojen ISM-indeksi. Se osoittaa, että palvelualat kasvavat edelleen. Ne ovat kuitenkin Yhdysvaltojen merkittävin työllistäjä.

Palvelualojen ISM-indeksi oli edellisessä kesäkuussa suoritetussa mittauksessa pisteluku 49,60 ja heinäkuussa pisteluku oli 54.50. Nousua oli tapahtunut siis lähes viisi pistettä.

Vaikka Palmun mielestä suureen huoleen Yhdysvaltain talouden tilassa ei ole syytä, niin taloudessa alkaa näkyä myös heikkoutta.

– Työllisyysluvut olivat selkeästi pettymys, mutta markkinoilla mentiin todella negatiivisiin kehityskulkuihin.

Milloin taantuma tulee?

Yhdysvaltain talous on ollut vahva. Edes keskuspankki FED:in kiristynyt rahapolitiikka ei ole pystynyt taittamaan Yhdysvaltain vahvaa talouskehitystä. Marianne Palmun mukaan nyt on kuitenkin ilmassa sellaisia merkkejä, että vahva talouskehitys voisi olla hiipumassa.

– Sahmin sääntö nousi vahvasti keskusteluun työttömyyslukujen julkistuksen jälkeen. Sen on nähty yleensä indikoivan taantumaa, Palmu sanoo.

Sahmin sääntö viittaa Yhdysvaltain entisen keskuspankkiiri Claudia Sahmin tunnetuksi tekemän sääntöön. Sen mukaan taantuma on alkanut, kun kolmen kuukauden liikkuva keskiarvo nousee 0,5 prosenttiyksikköä edellisen 12 kuukauden alimmasta lukemasta. Lukujen valossa se hetki on käsillä.

– Olemme taloudessa kuitenkin niin sanotussa valesyklissä. Yhdysvalloissakin ollaan edelleen toipumassa poikkeusoloista. Se tekee perinteisistä taantumaindikaattoreista normaalia epäluotettavampia, Palmu sanoo.

– Yhdysvallat on edelleen lähellä täystyöllisyyttä. Sanoisin mieluummin, että Yhdysvaltojen talous on normalisoitumassa kuin vajoamassa taantumaan.

Vahvojen talouslukujen takia Palmu ei usko, että taantuma olisi Yhdysvalloissa vielä alkanut. Tulevan vuoden aikana tähän voi tulla kuitenkin muutos. Yhdysvaltojen hidastunut palkkojen nousu ja Fedin kireä rahapolitiikka alkaa viimein purra jenkkien talouteen.

Suomessakin kannattaa varautua Yhdysvaltain taantumaan. Kotimaisen kasvun on ennustettu alkavan ensi vuonna. Mahdollinen taantuma ison meren takana laittaisi nämä luvut uusiksi.

– Yhdysvallat on maailman suurin talous. Jos kysyntä heikkenee, niin se vaikuttaa myös suomalaiseen vientiteollisuuteen. Heijastusvaikutukset olisivat suuria ja se tarkoittaisi, ettei mihinkään railakkaisiin kasvulukuihin päästäisi, Palmu sanoo.

– Vasta jälkikäteen voi sanoa, että onko Yhdysvaltain taantuma alkanut jo nyt, mutta todennäköisesti se alkaa tulevan 12 kuukauden aikana.