Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Oppilaita koulussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Maahanmuuttajille tulossa uusi tukimuoto – USU: 20 miljoonaa lisäopetukseen

Iso uudistus tulee voimaan ensi vuonna.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ensi vuonna maahanmuuttajataustaisten oppilaiden siirtymistä valmistavasta opetuksesta tavallisiin perusopetuksen opetusryhmiin tuetaan, ja tähän ohjataan lisää rahaa. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Valmistavan opetuksen lisäopetukseen kohdennetaan noin 20 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen.

Valmistava opetus on maahanmuuttotaustaisille lapsille tarkoitettua opetusta, jonka tavoitteena on antaa riittävä kielitaito ja muut valmiudet esi- tai perusopetukseen siirtymiseen. Nykyisin valmistava opetus kestää yleensä vuoden.

Jatkossa oppilas voi osallistua valmistavan opetuksen jälkeen perusopetuksessa järjestettävään valmistavan opetuksen lisäopetukseen enintään vuoden ajan. Opettajat arvioivat, onko lisäopetukselle tarvetta.

Valmistavan opetuksen lisäopetukseen laaditaan parhaillaan opetussuunnitelmien perusteita. Lausuntokierroksella olevan luonnoksen mukaan lisäopetus on kielitietoista opetusta, jota annetaan oppilaalle tavallisten oppituntien aikana samanaikais- tai yhteisopetuksena, erillisinä lisätunteina, pienemmässä ryhmässä tai henkilökohtaisena ohjauksena.

Lisäopetus tulee käyttöön elokuussa 2026. Siihen tarkoitetut rahat jaetaan kunnille peruspalveluiden valtionosuuksissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)