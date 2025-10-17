Maahanmuuttajille tulossa uusi tukimuoto – USU: 20 miljoonaa lisäopetukseen

Ensi vuonna maahanmuuttajataustaisten oppilaiden siirtymistä valmistavasta opetuksesta tavallisiin perusopetuksen opetusryhmiin tuetaan, ja tähän ohjataan lisää rahaa. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.
Valmistavan opetuksen lisäopetukseen kohdennetaan noin 20 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen.
Valmistava opetus on maahanmuuttotaustaisille lapsille tarkoitettua opetusta, jonka tavoitteena on antaa riittävä kielitaito ja muut valmiudet esi- tai perusopetukseen siirtymiseen. Nykyisin valmistava opetus kestää yleensä vuoden.
Jatkossa oppilas voi osallistua valmistavan opetuksen jälkeen perusopetuksessa järjestettävään valmistavan opetuksen lisäopetukseen enintään vuoden ajan. Opettajat arvioivat, onko lisäopetukselle tarvetta.
Valmistavan opetuksen lisäopetukseen laaditaan parhaillaan opetussuunnitelmien perusteita. Lausuntokierroksella olevan luonnoksen mukaan lisäopetus on kielitietoista opetusta, jota annetaan oppilaalle tavallisten oppituntien aikana samanaikais- tai yhteisopetuksena, erillisinä lisätunteina, pienemmässä ryhmässä tai henkilökohtaisena ohjauksena.
Lisäopetus tulee käyttöön elokuussa 2026. Siihen tarkoitetut rahat jaetaan kunnille peruspalveluiden valtionosuuksissa.