Maahanmuuton pisteytysmallille positiivinen vastaanotto yllättävästä suunnasta

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) iloitsee viestipalvelu X:ssä positiivisesta palautteesta, jota RKP:n ehdotus työperäisen maahanmuuton pisteytysjärjestelmästä on saanut.

RKP:n eduskuntaryhmä ehdotti aiemmin, että Suomessa otettaisiin käyttöön Kanadan mallin mukainen pisteytysjärjestelmä työperäisille maahanmuuttajille. Kanadassa maahanmuuttaja saa pisteitä esimerkiksi koulutuksesta, kielitaidosta, iästä ja työkokemuksesta, ja tulijat valitaan pisteiden perusteella.

Ehdotus sai tukea myös Keskuskauppakamarilta, jonka mukaan Suomi tarvitsee selkeän ja ennustettavan järjestelmän, joka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heitä jäämään.

Adlercreutz huomauttaa, että tällä hetkellä Suomessa työperäiseltä tai opiskeluperäiseltä maahanmuuttajalta edellytetään työ- tai opiskelupaikkaa. RKP:n mallissa tilanne olisi toinen.

– Pisteytysmalli nimittäin ei edellytä työ- tai opiskelupaikkaa kunhan täyttää kriteerit, Adlercreutz selittää.

Pisteytysjärjestelmä olisikin Adlercreutzin mukaan prosesseja helpottava toimenpide, ja lisäisi varmuudella Suomen vetovoimaa.

Ministerin mukaan pisteytysmalli on myös saanut positiivisen vastaanoton yllättäviltä suunnilta.

– Yllättäviltä, koska se monella tapaa olisi merkittävä työperäisen maahanmuuton helpotus, Adlercreutz sanoo.

Hän muistuttaa, että humanitäärinen polku on eri asia, niin Suomessa kuin Kanadassakin. Esimerkiksi turvapaikanhakijoilla ei siis olisi mitään tekemistä pisteytysjärjestemän kanssa.

– Siinä ihmiseen kohdistuva uhka tai vaino on se keskeinen muuttuja, Adlercreutz kertaa.

