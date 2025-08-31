Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Pisteytysmalli helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Maahanmuuton pisteytysmallille positiivinen vastaanotto yllättävästä suunnasta

  • Julkaistu 31.08.2025 | 17:41
  • Päivitetty 31.08.2025 | 17:41
  • Maahanmuutto
Anders Adlercreutzin mukaan pisteytysmalli lisäisi Suomen vetovoimaa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) iloitsee viestipalvelu X:ssä positiivisesta palautteesta, jota RKP:n ehdotus työperäisen maahanmuuton pisteytysjärjestelmästä on saanut.

RKP:n eduskuntaryhmä ehdotti aiemmin, että Suomessa otettaisiin käyttöön Kanadan mallin mukainen pisteytysjärjestelmä työperäisille maahanmuuttajille. Kanadassa maahanmuuttaja saa pisteitä esimerkiksi koulutuksesta, kielitaidosta, iästä ja työkokemuksesta, ja tulijat valitaan pisteiden perusteella.

Ehdotus sai tukea myös Keskuskauppakamarilta, jonka mukaan Suomi tarvitsee selkeän ja ennustettavan järjestelmän, joka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heitä jäämään.

Adlercreutz huomauttaa, että tällä hetkellä Suomessa työperäiseltä tai opiskeluperäiseltä maahanmuuttajalta edellytetään työ- tai opiskelupaikkaa. RKP:n mallissa tilanne olisi toinen.

– Pisteytysmalli nimittäin ei edellytä työ- tai opiskelupaikkaa kunhan täyttää kriteerit, Adlercreutz selittää.

Pisteytysjärjestelmä olisikin Adlercreutzin mukaan prosesseja helpottava toimenpide, ja lisäisi varmuudella Suomen vetovoimaa.

Ministerin mukaan pisteytysmalli on myös saanut positiivisen vastaanoton yllättäviltä suunnilta.

– Yllättäviltä, koska se monella tapaa olisi merkittävä työperäisen maahanmuuton helpotus, Adlercreutz sanoo.

Hän muistuttaa, että humanitäärinen polku on eri asia, niin Suomessa kuin Kanadassakin. Esimerkiksi turvapaikanhakijoilla ei siis olisi mitään tekemistä pisteytysjärjestemän kanssa.

– Siinä ihmiseen kohdistuva uhka tai vaino on se keskeinen muuttuja, Adlercreutz kertaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)