Luottoluokitusyhtiö listaa Suomen talouden riskit – nämä asiat huolestuttavat

Korkeammat energianhinnat lisäävät paineita Suomen jo ennestään hitaasti kasvavaan talouteen, toteaa luottoluokitusyhtiö S&P Global Suomea koskevassa raportissaan.

S&P ilmoitti viime perjantaina muuttaneensa Suomen luottoluokituksen näkymät vakaasta negatiivisiksi ja vahvistaneen Suomen valtion luottoluokituksen tasolle AA+, joka on asteikon toiseksi paras.

Näkymien muuttaminen negatiiviseksi voi olla merkki siitä, että luottoluokitus on laskemassa. Luottoluokituksen alentaminen voisi ennestään lisätä Suomen valtionlainojen korkomenoja, jotka ylittävät tänä vuonna jo kolmen miljardin euron rajan.

SP:n mukaan negatiivinen näkymä heijastaa Suomen julkiseen talouteen kohdistuvia jatkuvia riskejä, jotka liittyvät heikkoon kasvuun, väestön ikääntymiseen sekä kasvaviin puolustus- ja korkomenoihin.

– Näemme riskin, että hallituksen voi olla vaikea saavuttaa sopeutustavoitteitaan, mikä johtaa julkisen velan kasvuun vuosina 2026–2029, S&P:n katsauksessa todetaan.

S&P:n mukaan luokitusta voidaan laskea, jos Suomen julkisen talouden sopeutus epäonnistuu tai talouskasvun näkymät heikkenevät odotettua enemmän. Laitos tarkastelee Suomen luokitusta seuraavan kerran lokakuussa.

Toisaalta näkymät voidaan muuttaa vakaiksi, jos Suomi toteuttaa lähivuosina etupainotteisempaa finanssipolitiikan kiristystä, joka kääntää velkasuhteen selvästi laskuun. Myös merkittävä parannus talouskasvun näkymissä voisi tukea näkymien paranemista.

Lähi-idän konfliktin vaikutukset näkyvät vuonna 2026 erityisesti energian hintojen nousun ja viennin kysynnän heikkenemisen kautta. Korkeammat öljyn hinnat osuvat erityisesti liikenteeseen, elintarviketuotantoon ja osaan teollisuudesta.

SP mainitsee myös, että vuoden 2027 eduskuntavaalien alla on epävarmuutta tulevan hallituksen linjauksista.