Verkkouutiset

Kuluttajien asunnonostoaikeet alhaisimmat vuosikymmeniin

Kuluttajien luottamus heikkeni entisestään huhtikuussa.
Ihmisiä kauppakeskus Triplassa Helsingissä., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Kuluttajien luottamus heikkeni entisestään huhtikuussa, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli huhtikuussa -12,5, kun se oli maaliskuussa -11,5 ja helmikuussa -10,5. Vuotta aiemmin huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -7,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,9.

– Paha! Kuluttajien luottamus heikkeni lisää huhtikuussa. Kaikki mittarin palikat olivat huonossa kunnossa: arvio oman talouden nykytilasta sekä odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat hyvin huonot, eikä nyt ole järin hyvä aika kestotavaroiden hankinnalle, kommentoi Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen viestipalvelu X:ssä.

Suomalaisilla oli indikaattorin mukaan aikeita rahankäyttöön vain niukasti. Asunnon ostoa suunniteltiin vähiten 1990-luvun jälkeen.

– Suomalaiset lainanottajat ovat herkkiä korkotason muutoksille. Kun korkojen lasku loppui, lainanottohalut lähtivät laskuun. Korkojen nousu tehnee tilanteesta vielä vaikeamman. Nollakorkoaika laittoi kovan ankkurin kuluttajien korko-odotukselle: kaikki yli nollan on kallista, Aktian pääekonomisti Lasse Corin kommentoi viestipalvelu X:ssä.

Talousluottamus on heikkoa kaikkialla maassa. Korkeimmalla tasolla se oli Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella (luottamusindikaattori -9,9) ja matalimmalla Pohjois-Suomessa (-15,2).

Sosioekonomisista ryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat vähiten pessimistisiä (-2,3). Hyvin kielteisesti talouskehitystä arvioivat huhtikuussa työttömät (-20,9) ja eläkeläiset (-20,8).

