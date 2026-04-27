Yritysten rahoitus helpottui, pankkien lupaukset eivät silti toteudu

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuus on helpottunut lievästi syksystä, ilmenee Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista.

Edelleen noin joka viides pk-yritys kertoo rahoituksen vaikeutuneen viimeisen vuoden aikana, mutta 59 prosenttia arvioi tilanteen pysyneen ennallaan. Lokakuussa osuus oli 51 prosenttia. Rahoitus estää yhä lähes puolet hankkeista ainakin osittain, ja osa yrityksistä ei pysty vastaamaan kysynnän kasvuun. Kehysriihessä hallitus teki päätöksen rahoituksen vauhdittamiseksi.

– Tämä ei ole vielä sitä, mitä pankit ovat lupailleet. Muutos on niin vähäinen, ettei pankkien ilmoittama halu keventää luottopolitiikkaa näy vielä yritysten arjessa, Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo tiedotteessa.

Yhtenä parantumisen syynä voi olla valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran mikroyrityksille uudelleen avaama kasvurahoitus.

– Suurimmissa pk-yrityksissä ja erityisesti teollisuudessa rahoitushaasteet ovat edelleen merkittäviä. Myös alkutuotannossa ongelmat ovat suuria, mutta Finnveran laajentuva rooli voi jatkossa helpottaa tilannetta, Malinen sanoo.

Rahoitushaasteet kohdistuvat eniten vähintään viiden henkilön mikroyrityksiin ja sitä suurempiin pk-yrityksiin. Teollisuus ja alkutuotanto raportoivat suurimmista vaikeuksista.

Hankkeita toteutuu hieman aiempaa enemmän

Hankkeita jää nyt hieman aiempaa harvemmin kokonaan toteutumatta, mutta rahoitus estää edelleen lähes puolet hankkeista ainakin osittain. Yli yhdeksän henkilön pk-yrityksissä pullonkaulat näkyvät erityisen selvästi.

– Positiivista on, että yhä harvempi yritys joutuu tinkimään kasvusta rahoitusongelmien vuoksi. Silti noin kolmannes yrityksistä kertoo, ettei rahoitusvaikeuksien vuoksi kykene vastaamaan kysynnän kasvuun. Kun talous alkaa elpyä, rahoituksen saatavuus voi olla kasvu este, Malinen sanoo.

Yksi viidestä yrityksestä arvioi edelleen, että rahoitusongelmat ovat hidastaneet kasvua. Yrityksistä 71 prosenttia raportoi, etteivät rahoitushaasteet hidasta kasvua, kun lokakuussa 2025 vastaava luku oli 65 prosenttia.

Kehysriihessä kirjaus kasvurahoitukselle

Kehysriihessä tehtiin tärkeä päätös pienten yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Rahoituslainsäädäntöä muutetaan siten, että rahoitusjärjestelmä tukee nykyistä paremmin pk-yritysten kasvua investointeja ja kilpailukykyä.

– Hallitus voi ensivaiheessa poistaa yritysrahoituksen kannalta haitallisen tai tarpeettoman kansallisen lisäsääntelyn. Rahoitusvaikeuksien taustalla ei ole kuitenkaan pelkkä sääntely, vaan vahvasti myös pankkien oma luottopolitiikka ja perusteeton riskin kaihtaminen. Jos pankit eivät tee muutoksia näissä, lainsäädännön muutoksilla ei ole suurta vaikutusta, Malinen sanoo.

Pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että Suomi vaikuttaa kunnianhimoisesti EU:ssa käynnissä olevan finanssialan sääntelyn selkeyttämiseen siten, että siitä saadaan kokonaisuus, joka antaa alalle paremmat mahdollisuudet tukea yritysten ja talouden kasvua.

Pankkikilpailua tarvitaan

OP on edelleen selvästi pk-yritysten pääpankki 47 prosentin osuudella. Yrittäjägallupin mukaan Nordean osuus on kasvanut kolmella prosenttiyksiköllä lokakuusta samalla, kun OP:n osuus on vastaavasti pienentynyt. Oma Säästöpankin osuus on kahdeksan prosenttia ja Dansken viisi.

– Pankkikilpailu on äärimmäisen tärkeää yritysten kilpailukykyisen rahoituksen turvaamiseksi, Malinen korostaa.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen yrittäjien toimeksiannosta 1.–9. huhtikuuta 2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.