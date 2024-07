Luodin kulku visualisoitiin: Näin lähellä Donald Trump oli menettää henkensä

Uusi visualisointi näyttää, kuinka lähellä Yhdysvaltain entinen presidentti ja republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump oli kuolemasta.

Jutun alla olevalla videolla näkyy, kuinka Trump kääntää päätään juuri oikealla hetkellä ja väistää luodin osumisen päähän. Lopulta luoti läpäisee vain Trumpin korvalehden.

Trumpin mukaan hänet pelasti tilaisuuden taustalle heijastettu statistiikka laittomista siirtolaisista, jota hän kääntyi katsomaan näytöltä.

– Jos en olisi osoittanut sitä karttaa ja kääntänyt päätäni katsoakseni sitä, se luoti olisi osunut suoraan päähän, hän kertoi The New York Timesin mukaan Valkoisen talon entiselle lääkärille Ronny Jacksonille.

NEW: New visualization shows just how close Donald Trump was from losing his life during the Pennsylvania rally.

Trump says he turned his head at the last moment to look at the illegal immigration statistics that were on the big screen.

"That chart that I was going over saved… pic.twitter.com/yqkS6UcPpy

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 16, 2024