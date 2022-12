Lumisade sakenee – tänne jopa 25 senttimetriä lunta

Lumisateet jatkuvat edelleen, kertoo Foreca.

– Lumisadetta on odotettavissa monin paikoin, mutta matalapaineiden osakeskusten liikkeissä ja sitä myötä lumisateiden sijainnissa ja ajoituksissa on jonkin verran epävarmuutta. Eniten lunta odotetaan keskiviikkona tehtyjen ennusteiden valossa Kaakkois-Suomeen, missä lunta voi sunnuntai-iltaan mennessä kertyä noin 25 senttimetriä. Etelärannikon tuntumassa voi välillä sataa myös räntää, sillä lämpötila on ajoittain nollan vaiheilla, toteaa meteorologi Joonas Koskela Forecan sivuilla.

Lumisateet muuttuvat torstain aikana hajanaisemmiksi.

– Ajoittain lunta voi tulla sakeasti, mutta sateessa on myös taukoja. Torstaina lunta kertyy laajalti maan etelä- ja keskiosaan 5–10 senttimetriä. Kaakkois-Suomen sisämaassa voi tulla paikoin yli 10 senttimetriä. Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella lumikertymä jää muutamiin senttimetreihin.

Perjantain aikana lumisateet vähitellen vähenevät, kun matalapaine alkaa heiketä.

– Yksi matalapaineen osakeskus liikkuu mahdollisesti vielä maan kaakkoispuolelta koilliseen ja se voi antaa Kaakkois-Suomeen vielä viitisen senttimetriä lisää lunta. Muualla lumikertymät ovat jo vähäisempiä, Koskela ennustaa.

Lumisateet jäävät lauantaina paikallisiksi, sunnuntai näyttää tämän hetken ennusteen mukaan jo pääosin poutaiselta.