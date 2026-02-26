Lumipyry käynnissä, varoitus ajokelistä

Laaja lumisadealue liikkuu päivän aikana koko Suomen yli itään.
Päivän aikana lunta kertyy Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosaan 5–15 senttimetriä ja pohjoiseen 2–10 senttimetriä.
Osa sateista voi tulla jäätävänä vesisateena, etelässä myös räntänä ja vetenä.
Lumisateen vuoksi ajokeli on vaarallinen lähes koko maassa. Vain Ahvenanmaalle ei ole annettu varoituksia.
Suomen eteläosissa liikennesää on erittäin huono jäätävän vesisateen, lumipyryn ja sään lauhtumisen vuoksi. Liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä, ja onnettomuusriski on huomattava.
Ilmatieteen laitos varoittaa lisäksi jalankulkijoita. Jalkakäytävät ovat iltapäivästä alkaen erittäin liukkaita, koska niillä oleva lumi tamppautuu liukkaaksi.
Kevyen liikenteen väylät ovat laaja-alaisesti erittäin liukkaita, ja liukastumisriski on huomattava.
Forecan mukaan Euroopan suursäätila muuttuu ja Suomeen pääsee loppuviikosta lounaasta lauhempaa lauhaa ilmaa. Voimakkaan ilmavirtauksen mukana maahan leviää vesi-, räntä- ja lumisateita, samalla lämpötila kohoaa monin paikoin plussan yläpuolelle.
Voimakas lounaisvirtaus nostaa myös vähäisen määrän Saharan hiekkapölyä, mutta se ei runsaan pilvisyyden ja sateiden vuoksi pääse juurikaan auringonlaskuja värittämään.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että lauha ja tuulinen sää saisi jatkoa myös ensi viikolla, mutta ennusteessa on ollut suurta epävarmuutta. Vuoroin ennuste palauttaa Suomeen idästä kylmän korkeapaineen, vuoroin taas ilmavirtaukset tulevat täysin päinvastaisesta suunnasta lännestä.
Idän korkeapaineskenaario tietäisi kylmiä pakkaspäiviä, kun taas länsivirtausvoittoisessa säätyypissä lämpötila voisi föhn-virtauksessa kohota paikoin jopa yli viiteen lämpöasteeseen.