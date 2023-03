Lumimyräkkä iskee Suomeen – tänne jopa 30 astetta pakkasta

Myräkkämatalapaine tuo paikoin runsaita vesi- ja lumisateita viikon puolivälissä, kertoo Foreca.

Maanantaina maan etelä- ja keskiosassa on liikkunut vesi- ja lumisadealue, joka väistyy illalla ja tiistain vastaisena yönä itään.

– Suojasää on yltänyt paikoin Etelä-Lappiin asti, mutta sateiden jäljessä Suomeen virtaa kylmempää ilmaa. Lämpötila laskee tiistain vastaisen yön kuluessa pakkaselle koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa pakkasta on yöllä enimmäkseen 0–10 astetta, pohjoisessa 5–15 astetta ja Lapin vielä selkeillä alueilla paikoin noin 20 astetta, kertoo meteorologi Anna Latvala Forecan sivuilla.

Ennusteen mukaan tiistaina Pohjois-Suomeen leviää lännestä kapea lumisadealue.

– Varhain aamulla lunta sataa jo Länsi-Lapissa. Sateet liikkuvat vähitellen kohti itää ja kaakkoa, iltapäivällä sateet voivat yltää Pohjois-Karjalaan asti.

Muualla maassa sää on tiistaina selkeä tai puolipilvinen. Aurinkoa nähdään paikoin, mutta länsituuli puhaltaa.

Lämpötilat ovat tiistaina päivällä etelässä 2–6 astetta, maan keskiosassa 0–5 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 0 ja 5 pakkasasteen välillä. Pohjois-Lapissa on paikoin hieman kylmempää.

Ennusteen mukaan lisää sateita on tulossa keskiviikoksi.

– Keskiviikkona myräkkämatalapaine lähestyy lännestä – Suomeen leviää runsaitakin sateita. Maanantaina tehdyn ennusteen mukaan vain Lapissa olisi enimmäkseen poutaista. Sade alkaa etelässä lumena, mutta muuttuu vedeksi. Maan keskiosassakin tulee alkuun lunta, mutta vesisateita yltää keskiviikkona päivällä ja illalla myös maan keskiosaan. Lunta sataa keskiviikon aikana maan keskiosassa 5–10 senttimetriä, mutta lauhtuva sää ja vesisateet saavat lumen painumaan kasaan. Rannikoilla voi olla kovia puuskia, Latvala ennustaa.

Lämpötila kohoaa vähitellen keskiviikkopäivän aikana ja on keskiviikkona illalla 0–5 astetta plussan puolella noin Vaasa–Ilomantsi-linjan eteläpuolella. Pohjoisempana on 0–10 pakkasastetta. Kylmintä on Pohjois-Lapissa.

Torstain vastaisena yönä lämpötilaero kasvaa.

– Maan etelä- ja keskiosassa on edelleen laajalti suojasäätä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pilvisessä ja lumisateisessa säässä on 2–10 pakkasastetta ja Lapin selkeillä alueilla jopa 15–30 pakkasastetta.

Torstaina sateita tulee edelleen etenkin Lapin eteläpuolella. Etelässä sateet ovat vettä, maan keskiosassa tulee sekä lunta että vettä. Sateet väistyvät päivän mittaan hiljalleen itään.

– Tuuli voimistuu edelleen torstaina. Rannikoilla ja maan eteläosan sisämaassakin voi olla kovia puuskia. Etelässä tuulee länsilounaasta, pohjoisessa koillisesta.

Etelässä saattaa sateiden väistyessä aurinkokin pilkahtaa torstaina.

– Lämpötila voi nousta etelässä torstain mittaan jopa 3–7 asteeseen. Tämä kuitenkin riippuu paljon sateiden ajoituksesta.