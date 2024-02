Löytyykö puhelimestasi tämä sovellus? Rahasi ovat vaarassa

Tietoturvayhtiö Threatfabric varoittaa yleistyvästä haittaohjelmasta, joka voi varastaa rahasi ja siirtää niitä luvattomasti eteenpäin. Asiasta kertoo tietotekniikkaan erikoistunut uutissivusto Bleeping Computer.

Kyseessä on Anatsa-niminen pankkitroijalainen. Haittaohjelman sisältäviä sovelluksia on tietoturvayhtiön löydösten mukaan ehditty ladata Google Playn kautta noin 150 000 kertaa. Kaikkiaan sovelluksia on ladattu asiantuntijoiden mukaan noin 200 000 kertaa, kun huomioon otetaan myös muita kautta ladatut sovellukset.

Haittaohjelma ei leviä laitteisiin sellaisenaan, vaan usein se on piilotettuna esimerkiksi vaarattomalta vaikuttavan sovelluksen sisälle. Pankkitroijalainen on löytynyt hiljattain viidestä sovelluksesta, jotka ovat olleet ladattavissa Googlen Play-kaupassa.

Kyseiset pankkitroijalaisen sisältävät sovellukset ovat:

lPhone Cleaner – File Explorer (com.volabs.androidcleaner)

PDF Viewer – File Explorer (com.xolab.fileexplorer)

PDF Reader – Viewer & Editor (com.jumbodub.fileexplorerpdfviewer)

Phone Cleaner: File Explorer (com.appiclouds.phonecleaner)

PDF Reader: File Manager (com.tragisoap.fileandpdfmanager)

Mikäli jokin edellä mainituista sovelluksista löytyy puhelimestasi, se tulee poistaa laitteelta välittömästi.

Bleeping Computerin mukaan kaikki sovellukset on poistettu sovelluskaupasta PDF Reader -sovellusta lukuun ottamatta.