Loppuviikko on laajalti poutainen

Tiistaina ja keskiviikkona luoteesta purkautui Suomen ylle kylmää ilmamassaa, ja lämpötilat laskivat koko maassa ajankohtaan nähden tyypillisempiin lukemiin.

Päivän ylimmät lämpötilat olivat laajalti 5-10 asteen välillä, kymmenen asteen yläpuolelle päästiin lähinnä rannikoilla. Alkuviikolla mitattiin myös yöpakkasia eri puolilla maata, keskiviikon ja torstaina välisenä yönä aina maan eteläosaa myöten.

Muutos lämpimämpään on kuitenkin jo alkanut ilmavirtauksen kääntyessä läntiseksi.

– Perjantain aikana Suomen ylle vahvistuu korkeapaine, mikä on ennusteiden mukaan jämähtämässä paikalleen koko viikonlopuksi, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.

Tämän myötä sää on laajalti poutainen. Vain Keski- ja Pohjois-Lapissa esiintyy tänään ja perjantaina vähäisiä sateita, mutta viikonlopuksi myös siellä poutaantuu.

Pilvisyys vaihtelee päiväsaikaan selkeästä melko selkeään, Lapissa on aluksi runsaampaa pilvisyyttä. Öisin voi esiintyä paikoin sumuja.

Yöpakkaset väistyvät viikonloppuna

Loppuviikolla päivän ylimmät lämpötilat kohoavat 13-17 asteen välille lähes koko maassa, Lapissa sateen alla voi aluksi olla viileämpää.

Myös yölämpötilat nousevat, ja viikonloppuna yöpakkasten esiintyminen on epätodennäköistä. Hallaa voi kuitenkin esiintyä maan eteläosaa myöten. Sumujen esiintyminen ja niihin liittyvä epävarmuus heijastuu myös lämpötilaennusteeseen.

– Korkeapaineen heikkotuulisessa ympäristössä sumupilveä voi jäädä viipyilemään päivän tunneille asti, mikä taas voi laskea päivän ylimpiä lämpötiloja, sanoo Rimo.